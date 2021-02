Estudo aponta que vacina russa Sputnik V tem eficácia superior a 91%

AF Agência France-Presse

(crédito: OLIVER BUNIC / AFP)

A vacina russa Sputnik V tem eficácia de 91,6% contra a covid-19 em suas manifestações sintomáticas, de acordo com uma análise dos testes clínicos publicada nesta terça-feira pela revista médica The Lancet e validada por especialistas independentes.

Os resultados preliminares consideram que a vacina, administrada em duas doses, "mostrou uma grande eficácia" e foi bem tolerada pelos voluntários com mais de 18 anos que participaram na última etapa dos testes clínicos, indicou Inna Dolzhikova, pesquisadora do Centro Nacional Gamaleya da Rússia e coautora do estudo.