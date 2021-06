Escutar música antes de dormir pode estar prejudicando seu sono, diz estudo

TM Thays Martins

(crédito: Rick T. Wilking/ AFP)

Você costuma escutar música para dormir? Se sim, é melhor repensar. É o que indica um novo estudo publicado na revista Psychological Science. Segundo a pesquisa, ouvir música antes de dormir pode aumentar as chances de se desenvolver distúrbios do sono.

De acordo com a pesquisa, isso ocorre porque o cérebro continua a processar a música por vários horas mesmo já tendo adormecido.

O estudo, desenvolvido na Universidade de Baylor nos Estados Unidos, mostrou que as músicas podem ficar se repetindo no cérebro mesmo enquanto a pessoa está dormindo, efeito que já se sabia que ocorria quando se está acordado. E esse efeito é ainda maior quando com músicas instrumentais.

Para chegar ao resultado, os pesquisadores questionaram os participantes do estudo sobre seus hábitos nas horas antes de dormir e também foram feitos testes em laboratório.

Cinquenta voluntários tiveram que ouvir três canções populares na versão com voz e na instrumental. As músicas foram Shake it off, da Taylor Swift; Call me maybe, de Carly Rae Jepsen e Don't stop believin, da banda Journey.

Os participantes, então, tiveram as ondas cerebrais medidas por uma polissonografia. Ao acordarem, os participantes eram questionados se alguma frase da música teria ficado se repetindo na cabeça. As respostas eram comparados com o exame que mede a qualidade do sono.

O resultado mostrou que os participantes que ficaram com alguma parte da música na cabeça tiveram uma pior qualidade do sono, como maior dificuldade para dormir e passaram mais tempo em estágios leves do sono.