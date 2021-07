Bilionário Jeff Bezos viaja ao espaço; acompanhe ao vivo

TM Thays Martins

(crédito: BlueOrigin/Divulgação )

O homem mais rico do mundo, o bilionário Jeff Bezos, de 57 anos, viaja pela primeira vez ao espaço nesta terça-feira (20/7) a bordo do seu foguete, o New Shepard.

O foguete pertence a empresa criada por Bezos, Blue Origin, e decolará de um deserto no oeste do Texas. Esta é a primeira viagem espacial com a tripulação formada só por civis. Ela ocorre exatamente 52 anos após o pouso da missão Apollo 11 na lua, em 1969.

A decolagem está prevista para ocorrer às 10h no horário de Brasília e o voo durará 11 minutos.

O fundador da Amazon estará acompanhado de três tripulantes: o seu irmão, Mark Bezos, de 51 anos; Wally Funk, de 82 anos, que se tornará a pessoa mais velha a ter ido ao espaço; e Oliver Daemen, de 18 anos, que será a pessoa mais jovem a ter ido ao espaço. Daemen ganhou a viagem de presente de seu pai, o bilionário Joes Daemen, que desembolsou US$ 28 milhões (R$ 147,3 milhões) para que o filho pudesse ir na viagem.

Com a viagem, Bezos se tornará o segundo bilionário a viajar ao espaço. O primeiro foi Richard Branson, que fez o feito há três semanas.



Acompanhe ao vivo