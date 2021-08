Agosto Dourado: documentários e perfis para ver, seguir e se informar

JG Jéssica Gotlib

Há 29 anos a Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), incentiva o aleitamento materno a partir da campanha Agosto Dourado. Profissionais de várias áreas usam o espaço aberto ao tema para responder questionamentos e desvendar mitos sobre amamentação. Ao longo desse período, muita coisa mudou, inclusive a forma como os conteúdos chegam às mães, pais e famílias.

Abaixo, separamos uma lista com documentários e perfis em redes sociais de influenciadoras adeptas à prática, para auxiliar quem precisa entender melhor os processos que envolvem o aleitamento materno. De dicas práticas à troca de experiências, é possível receber boas orientações sem sair de casa, além de ter contato com mães e simpatizantes para ter e/ou ampliar a tão clamada rede de apoio comunitária, que ajuda a mãe a ter sucesso ao dar o peito. Confira:

Amamente Bem

A enfermeira Viviane Souza, empreendedora por trás da empresa de consultoria Amamente Bem, tem a conta mais seguida no Instagram sobre aleitamento materno. No perfil dela é possível encontrar dicas de ordenha, preparação para a amamentação e como lidar com situações especiais - bebês prematuros, por exemplo. Além disso, ela costuma fazer lives com outros profissionais da saúde para responder questões enviadas pelas famílias.







Bianca Balassiano

Outra consultora bastante conhecida nas redes sociais é a psicóloga Bianca Balassiano. Ela trabalha atendendo famílias para ajudar no processo de lactação desde 2008, lançou um livro sobre o tema e, nas redes sociais, responde dúvidas e fala sobre temas pertinentes à amamentação. Mastite, hipoplasia mamária e o uso de antidepressivos durante o aleitamento são alguns dos assuntos sobre os quais ela falou recentemente. Além disso, Bianca também oferece cursos de capacitação para quem quer trabalhar dando consultoria de amamentação.







Amamentação Negra

A discriminação racial produz efeitos em todos os aspectos da vida de uma pessoa, inclusive no aleitamento materno. É por isso que um grupo de ativistas brasileiras resolveu criar uma campanha similar à que acontece nos Estados Unidos desde 2008: Semana de Apoio à Amamentação Negra. Em um site e também pelo Instagram, elas compartilham experiências, fatos históricos e dicas específicas para a população negra.







Amamentar é

Chris Nicklas, ex-VJ da MTV, compartilha dicas e experiências sobre o processo de amamentação. Ela mesma passou por um processo difícil quando teve os gêmeos Nino e Luca, com dores que quase fizeram que ela desistisse do aleitamento. Além de dicas sobre o leite materno, Chris também compartilha informações sobre a maternidade em geral, como a importância da rede de apoio e o papel do pai nos primeiros meses de vida do bebê.









Matrice

Grupo de apoio à amamentação radicando em São Paulo, o Matrice compartilha memórias das participantes, explica mitos sobre o aleitamento materno e dá dicas de como lidar com problemas do dia a dia das mães nutrizes.









Kely Carvalho

Fonoaudióloga especializada na área neonatal, Kely Carvalho usa o perfil no Instagram para falar sobre toda a jornada da amamentação: da primeira mamada até o desmame. Entre posts informativos sobre a posição correta para amamentar e alertas sobre a saúde do bebê, como o teste da linguinha, ela fala sobre a inclusão de pessoas trans no atendimento relacionado ao aleitamento materno.









Mães de peito

A jornalista Giovanna Balogh é conhecida no mundo da maternidade pelo livro ‘O Mamá é da Mamãe’, que ajuda as famílias a lidar com o processo de desmame. Mas ela também é doula e consultora de amamentação e, nas redes sociais, publica informações para ajudar com as dúvidas mais comuns das mães nutrizes. Um exemplo é a influência da dieta da mãe durante o período de aleitamento.









Gabrielle Gimenez

Gabrielle Gimenez é outra escritora conhecida no mundo da parentalidade. Mãe de três e autora do livro “Leite Fraco?”, ela fala sobre como a nossa cultura influencia o desmame precoce dos bebês e aborda assuntos considerados tabus na rotina de amamentação, como a mamada na hora de dormir.









Um olhar sobre a história da Amamentação no Brasil

Disponível gratuitamente no Youtube, esse documentário fala sobre a mobilização social a favor da amamentação e a sistematização de ações estratégicas coordenadas, assim como políticas de proteção bem implementadas. O vídeo foi feito pela Rede Internacional de Ação de Alimentos para Bebês, IBFAN, em 2014. E é composto por depoimentos e entrevistas que contam a história da amamentação no Brasil do final da década de 1970 aos dias de hoje.

De peito aberto

Mães de diferentes realidades compartilham as experiências dos seis primeiros meses de amamentação de seus bebês. O documentário aborda políticas públicas e interesses privados por trás do desmame precoce e como os discursos sobre amamentação passam pelo papel reservado à mulher na sociedade. O filme está disponível para clientes Vivo Play e Now.







Bônus: banco de leite e portal médico

O médico Marcus Renato Carvalho, professor de pediatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), criou o portal Aleitamento.com para divulgar assuntos sobre a amamentação e tudo o que está em seu entorno, como a humanização do parto, a doação de leite materno, o recém-nascido prematuro e outros temas correlatos.

Já as lactantes do Distrito Federal também podem recorrer aos profissionais do Banco de Leite para buscar orientações sobre como amamentar. Além das orientações nas unidades de saúde, também é possível participar de eventos e acompanhar o calendário nas redes sociais.