Os sonhos significam algo? Saiba o que a ciência diz sobre eles

U Uai

(crédito: Freepik)

Independentemente da idade, da origem, do sexo ou da religião, todo ser humano sonha, embora muitas pessoas acreditem não sonhar.



Os sonhos estão presentes na vida humana desde o primeiro dia após o nascimento e se mantêm tão rotineiros quanto o sol que se levanta.



Todos sonham e sonham sempre que dormem por mais de alguns minutos.



O fato de não haver uma forma de escolher o que sonhar ou ter certeza que vai se lembrar do que sonhou faz com que muitas curiosidades sejam discutidas sobre o assunto e desde 1900 o significado e a importância de sonhar vêm sendo debatido por estudiosos e cientistas como Sigmund Freud e Carl Jung.



Mesmo com o passar de centenas de anos, as respostas ainda não são definitivas e continuam gerando debate científico, religioso, místico e em diversas outras áreas.



Sites como o Apsique , no Brasil, e o Lapsiche , na Itália, detalham o que cada tipo de sonho pode simbolizar em seus detalhes e é possível compreender algumas das referências que os sonhos captam da realidade.



Alguns animais, por exemplo, frequentemente são associados a perigo, enquanto alguns lugares ou atos remetem a avanços, progressos e felicidade, mas como saber se há alguma fagulha de realidade nessas explicações ou se há apenas suposições sobre o tema?



Na mitologia grega, os sonhos eram considerados uma forma de comunicação entre o mundo etéreo e o terreno. Acreditava-se que era por meio deles que os deuses passavam mensagens aos seres humanos.



Com o passar dos anos, a ciência rejeitou a explicação mística e começou a analisar os possíveis motivos que fazem com que o ser humano sonhe e o que seus sonhos podem representar.



O que foi descoberto, desde então?

Abaixo, algumas curiosidades e resultados de estudos sobre um dos assuntos mais misteriosos da história da humanidade:



Todos os seres humanos sonham, mas não são apenas eles que possuem essa característica. Gatos, cachorros, macacos, ratos e golfinhos também sonham e fazem isso de forma muito semelhante à da espécie humana.



Humanos sonham todas as noites, principalmente, mas não somente, durante a chamada fase REM (Rapid Eye Movement), uma etapa de sono profundo, onde todos os músculos do corpo ficam relaxados e há o movimento rápido dos olhos.



A maioria dos sonhos é feita de imagens, como se fossem filmes passando pela mente, porém, interessa dizer que também existem sonhos auditivos, olfativos e até com diversas sensações ao mesmo tempo.



Em uma noite, geralmente, sonha-se de 5 a 7 vezes. Quanto mais jovens são as pessoas, mais sonhos elas costumam ter por noites.



É comum não se lembrar do que sonhou ou lembrar-se apenas de um dos sonhos. A memória do que foi sonhado geralmente se mantém por 10 ou 15 minutos após o sonho terminar, então, é natural que poucas pessoas se lembrem do que sonharam durante a noite.



Estudos e pesquisas demonstram que sonhar está relacionado com a capacidade de fixar memórias, então, enquanto as pessoas sonham, as memórias da sua vida real são fixadas na sua mente.



Na maioria das vezes, os sonhos são gerados com base em emoções e sentimentos vividos durante o dia e uma boa noite de descanso pode influenciar na decisão da mente de gerar um sonho positivo ou negativo.