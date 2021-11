Cientista propõe que Big Bang pode não ter dado início ao Universo

CB Correio Braziliense

Um estudo realizado pela Universidade de Liverpool, no Reino Unido, e publicado na plataforma arXivLabs, mantida pela Universidade de Cornell, em setembro, afirma que encontrou evidências que podem indicar que o universo não teve origem com o Big Bang. A pesquisa ainda não passou pela revisão de outros cientistas.

A teoria de que o Universo surgiu de uma grande explosão é uma das mais aceitas da atualidade. A explicação se baseia na Teoria da Relatividade, de Albert Einstein. De acordo com a teoria todo o Universo iniciou-se a partir de uma singularidade.

De acordo com a nova pesquisa, o Universo sempre existiu. O pesquisador usou uma teoria da gravidade quântica chamada Teoria dos Conjuntos Causais, usada para explicar buracos negros. Segundo a pesquisa, a teoria de Einstein só usa aspectos da física para explicar a origem do Universo e seria necessário levar em conta aspectos matemáticos.

De acordo com o pesquisador, que é doutorando em Cosmologia e Teoria de Cordas, na Universidade de Liverpool, a física não consegue explicar, por exemplo, os buracos negros, já que a curvatura do espaço-tempo no centro de um buraco negro é infinita.

E é exatamente por isso, segundo a pesquisa, que a teoria do Big Bang não poderia explicar o início do Universo, já que a teoria se baseia que começou em uma singularidade. Porém, se as singularidades são infinitas, então, não há como se ter um começo.

A conclusão da pesquisa, então, é que o Universo sempre existiu.