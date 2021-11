Estudo aponta idade em que pessoas são mais felizes; você concorda?

HD Helena Dornelas*

(crédito: Reprodução)

Um estudo indicou que a faixa etária na qual as pessoas dizem ser a época mais feliz de suas vidas é dos 30 aos 34 anos. A pesquisa foi publicada pelo repositório científico Springer Social Indicators Research.

A pesquisa foi feita com 17 mil pessoas de 13 países, com pessoas de 50 anos ou mais. Os participantes fizeram uma revisão histórica do seu passado e foram questionados sobre quando foram mais felizes.

O resultado da pesquisa demonstra um pico em 30-34 anos. A partir desse período, os pesquisadores notaram uma felicidade semelhante por décadas em um número considerável de participantes.

Foi constatado que mudanças na vida pessoal, profissional e familiar resultam em alta na felicidade, iniciando durante os 20 anos que evolui até chegar no pico dos 30-34.

Mas os pesquisadores assumem que há limitações. As variações entre a idade do participante e seus eventos de vida influenciam o resultado, assim como o país de origem. Na França, por exemplo, as respostas mantiveram um nível semelhante de felicidade entre seus 20 e 80 anos.

A habilidade de se lembrar do passado também é uma grande variante. De acordo com o estudo, é difícil detectar se os participantes estão se lembrando com precisão desses períodos.

A intenção da pesquisa é elaborar soluções para melhorar a qualidade de vida da população com idade avançada.

* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco