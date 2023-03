Como ver o asteroide gigante que passará pela Terra

BBC Geral

Um asteroide grande o suficiente para destruir uma cidade passará entre as órbitas da Terra e da Lua neste fim de semana - sem atingi-los.

O objeto, chamado 2023 DZ2, foi descoberto há um mês.

Às 19h49 GMT (16h49 no horário de Brasília) de sábado (25/3), ele passará a 175.000 km da Terra, depois de passar pela Lua.

É raro um asteroide tão grande - com diâmetro estimado entre 40 e 90 metros - chegar tão perto do planeta.

Segundo a Nasa, é uma oportunidade importante para os astrônomos aumentarem seus conhecimentos sobre asteroides, caso seja descoberto um objeto perigoso com potencial para atingir a Terra.

"Não há chance deste 'assassino de cidades' atingir a Terra, mas sua aproximação oferece uma grande oportunidade para observações", disse o chefe de defesa planetária da Agência Espacial Européia, Richard Moissl.

Com uma passagem tão próxima da Terra, o asteroide pode ser visível através de binóculos e pequenos telescópios em todo o mundo.

Uma transmissão ao vivo pela internet será fornecida pelo The Virtual Telescope Project.

Há uma projeção de que o objeto retorne à órbita da Terra em 2026, mas os cientistas o descartaram como uma ameaça ao planeta também nessa ocasião.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.