Lula decide adiar viagem à China por orientação médica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou a viagem à China por conta do quadro de pneumonia. Ainda não há previsão para a nova data. Segundo o Planalto, a decisão foi tomada após reavaliação feita neste sábado (25/3) do estado de saúde do presidente, por recomendação do serviço médico da Presidência. Em nota, o Planalto ressalta, porém, que houve melhora clínica.

“Após reavaliação no dia de hoje, e apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para a China até que se encerre o ciclo de transmissão viral”, disse, em nota, a médica infectologista Ana Helena Germoglio, que atua no Planalto acompanhando a saúde de Lula no dia a dia.

Segundo a médica, o presidente foi diagnosticado com uma broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A. Lula deu entrada na quinta-feira (23/3) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após surgirem os sintomas. O Planalto já comunicou o adiamento às autoridades chinesas.

Inicialmente, o embarque de Lula à China estava previsto para hoje, mas foi adiado para o domingo (26/3) após o presidente apresentar sintomas de gripe e ser diagnosticado com um quadro leve de pneumonia. Ontem, ministros palacianos garantiram que a viagem estava mantida, sem prejuízos à agenda, mas a situação foi reavaliada nesta manhã.

Quadro é leve, e Lula manteve agenda de reuniões ontem

Segundo interlocutores, Lula passa bem. O presidente manteve ontem, mesmo após um cancelamento inicial de agenda, uma reunião com ministros no Palácio da Alvorada. Ele também recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar dos ritos para aprovação de Medidas Provisórias (MP) no Congresso, o que está gerando embate com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Uma comitiva do governo brasileiro já está na China, incluindo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que embarcou na segunda-feira (20/3). A viagem é uma das mais esperadas para Lula neste ano, marcando uma reaproximação com o país asiático e agendas estratégicas como cooperação em energia verde, agronegócio, infraestrutura e captação de investimentos.

Confira a íntegra da nota médica:

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sirio-Libanês - unidade Brasília, em 23/3/2023 com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento.

Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral.

Dra. Ana Helena Germoglio”



