Dia Mundial do Chocolate: confira benefícios e receitas com chocolate amargo

Nesta sexta-feira (7/7), comemora-se o Dia Mundial do Chocolate! Apesar de já ser uma iguaria conhecida pelo povo americano Asteca (que coletava sementes de cacau para uma infusão, que acreditavam ser um poderoso afrodisíaco, chamado de “chocolate” - que significa "líquido quente"), a data internacional marca mesmo a chegada do chocolate à Europa, no século XV. O explorador italiano Cristóvão Colombo apresentou à corte espanhola do rei Ferdinando e da rainha Isabella algumas sementes de cacau, mas, de acordo com relato da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), eles pouco ou nenhuma importância deram na época.

Já em 1528, o navegador Hernán Cortez presenteou o rei Carlos V com algumas sementes de cacau, fazendo com que o chocolate se tornasse, a partir daí, um produto valioso, sinônimo de status social e conhecido como "ouro negro". Sua produção, porém, era escassa e foi mantida em segredo por mais de um século na Espanha. Somente na Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra do século XVIII, o doce se popularizou. Em terras brasileiras, o chocolate chegou por volta da década de 1740, como presente ao fazendeiro baiano Antônio Dias Ribeiro. Na Bahia, o plantio do cacau prosperou com o clima e solo favoráveis e até os dias atuais o chocolate é preferência nacional.

Apesar de todo esse tempo, ainda existem muitas dúvidas em relação aos benefícios e malefícios do doce ao organismo. Para quem busca uma vida mais saudável, uma das opções é consumir o chocolate amargo, ao invés do chocolate ao leite, que é mais calórico. De acordo com o médico especialista em nutrologia Amilton Macedo, o chocolate amargo possui uma série de benefícios para a saúde devido ao alto teor de cacau e menor quantidade de açúcar, em comparação com a versão ao leite.

"O chocolate amargo é rico em antioxidantes, como os flavonoides, que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres no organismo, contribuindo para a proteção das células e redução do estresse oxidativo. Estudos mostram que o consumo moderado de chocolate amargo pode ajudar a melhorar a saúde do coração. Os flavonoides presentes no cacau podem ajudar a reduzir a pressão arterial, melhorar a circulação sanguínea e diminuir o risco de doenças cardíacas", esclarece.

O especialista acrescenta que o produto contém substâncias que podem estimular a liberação de endorfinas no cérebro, proporcionando uma sensação de bem-estar e melhorando o humor. "É uma boa fonte de minerais importantes, como magnésio, zinco e ferro. Esses nutrientes desempenham papéis essenciais no funcionamento adequado do organismo."



No entanto, é importante ter em mente que o consumo excessivo pode ter efeitos negativos também, e se lembrar que o produto ainda é uma fonte calórica. Amilton ressalva que pessoas sensíveis ao cacau podem apresentar reações alérgicas, como erupções cutâneas, coceira ou inchaço.

"Alguns chocolates amargos podem conter vestígios de leite ou serem processados em equipamentos que também se processam produtos lácteos. Indivíduos com intolerância à lactose devem verificar os rótulos dos produtos para garantir que não contenham ingredientes lácteos. Indivíduos com certas condições de saúde, como refluxo ácido, síndrome do intestino irritável ou distúrbios do sono, podem precisar limitar o consumo de chocolate devido aos seus efeitos estimulantes", explica.

Diferença entre o chocolate amargo e o chocolate ao leite

O nutrólogo explica que a diferença entre o chocolate amargo e o chocolate ao leite está na composição e na quantidade de cacau e açúcar. "O chocolate amargo é feito com uma maior proporção de cacau e contém menos açúcar em sua composição. Já o chocolate ao leite contém uma maior quantidade de açúcar e uma menor proporção de cacau, além de adição de leite em pó."



Enquanto o amargo tem ao menos 70% de cacau na composição, o chocolate ao leite é fabricado com uma menor proporção, variando entre 10% e 50%. Outra diferença é a adição do leite. "O chocolate amargo é conhecido por ter um sabor mais intenso e um amargor, devido ao alto teor de cacau e menor quantidade de açúcar. Já o chocolate ao leite possui um sabor mais doce e uma textura mais macia devido à adição de leite."

Segundo o especialista, quanto maior a porcentagem de cacau, maior será a quantidade de flavonoides e antioxidantes presentes no chocolate, proporcionando potenciais benefícios à saúde. "No entanto, é importante destacar que a porcentagem de cacau não é o único fator determinante para a qualidade e benefícios do chocolate, pois a presença de outros ingredientes e processos de fabricação também podem influenciar seus efeitos na saúde", alerta.

Consumo do chocolate amargo

A nutricionista Dani Borges explica que é preciso se atentar à quantidade de chocolate consumida no dia a dia. "Um tabletinho, no máximo, 15g no dia. Mas não aconselho comer todo dia, e isso tem que estar calculado dentro da dieta para a pessoa, de acordo com o objetivo dela."

De acordo com a especialista, o consumo dos chocolates podem ajudar a combater os radicais livres, prevenindo assim algumas doenças. "O saudável no chocolate é o cacau, rico em antioxidantes. Aliado a uma dieta saudável e atividades física, pode combater doenças. Os antioxidantes podem ter um efeito positivo na saúde do coração, reduzindo a pressão sanguínea e melhorando o fluxo", ressalta.

Receitas com chocolate amargo

Com as orientações nutricionais anotadas, para comemorar o Dia Mundial do Chocolate, Julia Brunetto, chef e dona da L'a Juo Confeitaria Artesanal, indica três receitas especiais com a especialidade amarga. Confira:

Brigadeiro amargo

Tempo de preparo: 2h

Rendimento em unidades: 62 unidades de 20g

Rendimento em peso: 1,243kg

Ingredientes:

1kg de leite condensado

0,5kg de creme de leite 25%

0,073kg de glucose

0,667kg de chocolate 50% callebaut

10g de granulado dark callebaut

Modo de preparo:

1 - Coloque o leite condensado, o creme de leite e a glucose na panela. Deixe esquentar e adicione o chocolate na massa de brigadeiro quente para derreter junto e deixe cozinhar até atingir o ponto. Sempre fique olhando a textura e a intensidade do fogo.

2 - Porcione em pacotes de 500g

3 - Ao finalizar, descongele e em seguida enrole no granulado

Bolo caseiro



Tempo de preparo: 20 min

Rendimento em unidades: 60 unidades

Ingredientes:

0,225kg de chocolate ao leite

0,2kg de leite condensado

0,025 kg de manteiga

0,1kg de chocolate meio amargo

Modo de preparo:

1 - Leve o leite condensado e a manteiga no microondas até 50°C e reserve

2 - Derreta o chocolate até 40°C

3 - Misture o chocolate derretido com a mistura de leite condensado e manteiga

4 - Despeje na assadeira e leve para o freezer. Por último, corte e passe no cacau

Massa de cacau

Tempo de preparo: 45 min

Rendimento em unidades: 3 assadeiras 20x10x10

Rendimento em peso: 1,08kg

Ingredientes:

0,281kg de açúcar

0,156 kg de ovos

0,17 de leite

0,156kg de óleo

0,305g de farinha

0,020kg de amido

0,023kg de cacau 70%

0,011kg de fermento químico em pó

Modo de preparo:

1 - Pré-aqueça o forno a 170°C. Depois, diminua para 160°C

2 - Bata na batedeira os ovos com o açúcar, até formar um creme branco e aerado

3 - Em seguida, incorpore intercalando os secos e líquidos, mexendo com o fouet

4 - Assim que todos os ingredientes forem adicionados e formar uma massa bem aerada, despeje 360g formas untadas com desmoldante, coloque para assar por 20 minutos tampados e mais 10 minutos destampados a 160°C

