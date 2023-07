Extinção de neandertais foi "genocídio" causado por humanos, diz cientista

AG Aline Gouveia

Extintos há 40 mil anos, os neandertais são os parentes mais próximos dos homo sapiens. Há um entendimento entre cientistas que esses hominídeos chegaram a coexistir e até acasalar com os humanos modernos. Mas fatores como a competição por comida e abrigo, o fato do grupo viver em menor número e as condições climáticas extremas, com uma onda de frio na Europa Central, estão entre as possíveis causas da extinção. Contudo, o debate sobre o tema é contínuo e ainda não há um consenso no meio científico. Para o especialista em criminologia, Yarin Eski, da Vrije Universiteit Amsterdam, o desaparecimento dos neandertais foi resultado de um "genocídio" causado pelos humanos modernos.

A análise do pesquisador consta no livro Criminologia da espécie humana. Segundo ele, a violência e a exploração em massa são características "definidoras" do ser humano. “Para alcançar a aniquilação total e cometer genocídio, muitas vezes precisamos desumanizar o outro ser humano, imaginando-o como não humano, o que nos permite nos distanciar de sua semelhança. Paradoxalmente, é exclusivamente humano imaginar outros seres humanos como não-humanos; é exclusivamente humano desumanizar”, argumenta Yarin.

Ao citar exemplos históricos, como a colonização europeia nos continentes asiático e americano, e também sobre o nazismo na Alemanha, o especialista defende que a extinção dos neandertais seja interpretada como um genocídio. "A herança humana – e a propagação de si mesma como algo de valor – ocorreu nas costas de atos aparentemente intermináveis de violência, destruição, matança e genocídio", frisa.

DNA neandertal

Apesar da extinção, remanescentes dos neandertais podem ser encontrados no material genético de alguns humanos modernos. "Até 4% do DNA dos humanos que vivem fora da África, o berço do Homo sapiens, pode ser rastreado até os neandertais. Essa sobreposição mostra que os neandertais se cruzaram com os humanos", explica à revista National Geographic.

Os neandertais tinham hábitos parecidos com os dos humanos modernos. Eles criavam e usavam ferramentas para caça, confeccionavam roupas para se proteger do frio com peles de animais e tinham o pensamento simbólico, pois realizavam rituais. "Alguns sítios arqueológicos produziram contos de águia decorados e objetos que se pensava terem sido usados em rituais de enterro – uma prova, alguns dizem, de pensamento avançado e tradição", pontua à revista científica.

