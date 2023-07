Janja repreende mestre de cerimônia em evento com Lula: "Segura, amiga"

CB Correio Braziliense

Presidente Lula e Janja estiveram na reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Durante o evento de retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, nesta quarta-feira (12/7), a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, repreendeu uma mestre de cerimônia que organizava a entrada dos convidados. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, entregavam a Ordem Nacional do Mérito Científico a pesquisadores e entidades, Janja pediu para que a profissional chamasse as pessoas mais devagar.

Lula ainda cumprimentava o físico Silvio Crestana, quando a mestre de cerimônia chamou a bióloga Selma Maria Bezerra Jerônimo. Então, a primeira-dama se aproximou do púlpito e repreendeu a mulher. "Segura um pouco. Ele nem entregou a faixa. Segura um pouco, amiga", disse.

No evento, entre os pesquisadores que receberam a condecoração, estavam a médica sanitarista Adele Benzaken e o infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, que teve a honraria revogada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — na época, outros 21 cientistas renunciaram às condecorações em solidariedade aos colegas.

O Correio tentou contato com a Casa Civil para pedir um posicionamento da primeira-dama Janja, mas até a publicação desta matéria, não obtivemos retorno.

Com informações da Agência Estado*

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.