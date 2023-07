Ed Estado de Minas

Riscos de lesões durante atividades físicas aumentam no frio - (crédito: EM Saude)

No frio é preciso estar atento a uma série de cuidados em relação à saúde. Estar bem agasalhado, manter a vacinação em dia, buscar uma alimentação balanceada e manter o consumo de água são algumas dicas essenciais. Manter a rotina de atividades físicas também é fundamental, mas com cuidado redobrado.



Isto porque a estação mais fria do ano é também a mais propensa ao surgimento de lesões durante a prática de exercícios. De acordo com Romulo Brasil, ortopedista do Hospital Santa Catarina – Paulista, isso ocorre porque a musculatura fica mais rígida no frio: "As lesões de inverno são mais comuns do que imaginamos. Ao iniciar a atividade física, é necessário alongar e aquecer para diminuir o risco de estiramentos e até roturas".



Já as pessoas com alguma alteração cardíaca precisam redobrar o cuidado. O alerta é de Nilton Carneiro, cardiologista do Hospital Santa Catarina – Paulista: "Antes de qualquer atividade, é importante uma avaliação médica para identificar possíveis problemas. Quando falamos exclusivamente de exercícios no inverno para pessoas com alguma alteração cardiológica, esse cuidado deve ser redobrado, devido à sobrecarga no coração nos dias mais frios", alerta.



Doenças cardiovasculares

Nos meses de frio, as doenças cardiovasculares tendem a ser mais recorrentes por conta da reação constritora dos vasos sanguíneos para aquecer o corpo. O Instituto Nacional de Cardiologia aponta que o frio pode contribuir para o aumento de 30% dos casos de infarto e AVC em pessoas de diversas idades.



Para abandonar o sedentarismo e buscar um estilo de vida saudável, mesmo durante o inverno, algumas dicas podem ajudar: