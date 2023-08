Por que mulheres têm menos orgasmos do que homens

Laurie Mintz - The Conversation*

Em relações sexuais heterossexuais, mulheres têm muito menos orgasmos do que os homens - (crédito: Getty Images)





Imagine uma cena de filme ou de um programa de TV que envolva sexo entre um homem e uma mulher. É provável que ambas as partes tenham um orgasmo. Mas isso não reflete a realidade.

Isso porque, em relações sexuais heterossexuais, as mulheres têm muito menos orgasmos do que os homens, o que é chamado de "lacuna (ou gap) do orgasmo" — documentada na literatura científica há mais de 20 anos.

Em um estudo com mais de 50 mil pessoas, 95% dos homens heterossexuais disseram que geralmente ou sempre têm um orgasmo em uma relação sexual, enquanto apenas 65% das mulheres heterossexuais disseram isso.

Segundo algumas pesquisas, muitas pessoas acreditam que essa lacuna ocorre porque a biologia dos orgasmos das mulheres é misteriosa. No entanto, se isso fosse verdade, as taxas de orgasmo das mulheres não difeririam dependendo das circunstâncias. Na realidade, muitos estudos mostram que as mulheres têm mais orgasmos sozinhas do que com um parceiro.

Pelo menos 92% das mulheres têm orgasmo quando dão prazer a si mesmas. As mulheres também relatam mais orgasmos quando fazem sexo dentro de relacionamentos estáveis em comparação com o sexo casual.

Em um estudo com mais de 12 mil estudantes universitários, apenas 10% das mulheres disseram ter orgasmo na primeira vez com um homem, enquanto 68% disseram ter orgasmo quando o sexo ocorre em um relacionamento estável.

Mulheres também têm mais orgasmo quando fazem sexo com outras mulheres. Em um estudo, 64% das mulheres bissexuais disseram que geralmente ou sempre têm orgasmo quando fazem sexo com outras mulheres.

Por que isso acontece?

Em todos esses cenários nos quais as mulheres atingem mais o clímax, há um foco maior na estimulação do clitóris.

A maioria das mulheres precisa de estimulação no clitóris para chegar ao orgasmo — o que faz sentido, visto que o clitóris e o pênis se originam no mesmo tipo de tecido. E tanto o clitóris quanto o pênis estão repletos de terminações nervosas sensíveis ao toque e tecidos eréteis.

Em meu trabalho, perguntei a milhares de mulheres: "Qual é o seu caminho mais confiável para o orgasmo?"

Apenas 4% disseram penetração. As outras 96% apontaram para a estimulação do clitóris, isoladamente ou combinada com a penetração.

A principal razão para a lacuna do orgasmo, então, é que as mulheres não estão recebendo a estimulação do clitóris que precisam.

E as mensagens culturais sobre a supremacia da penetração alimentam isso. Inúmeros filmes, programas de TV, livros e peças de teatro retratam mulheres tendo orgasmo apenas com esse momento da relação sexual.

As revistas masculinas populares também dão conselhos sobre posições sexuais para levar as mulheres ao orgasmo. E embora algumas das posições incluam a estimulação do clitóris, a mensagem ainda é a de que a penetração é o ato sexual central e mais importante.

Getty Images Sexo entre duas mulheres, masturbação e sexo dentro de um relacionamento estável revelaram percentuais maiores de satisfação sexual do que, por exemplo, encontros heterossexuais casuais

As próprias palavras usadas nessas formas de comunicação — e na cultura como um todo — refletem e perpetuam essa supervalorização da penetração. Relegamos a estimulação do clitóris que vem antes da relação sexual como um tipo de "preliminar", sugerindo que é uma forma menor de sexo.

Vários estudos demonstraram que tais mensagens dão a ideia de que o sexo deve ocorrer da seguinte forma: preliminares (apenas para preparar a mulher para a relação sexual com penetração), relação sexual com penetração, orgasmo masculino e sexo finalizado.

Nesta versão do sexo, seria trabalho do homem "dar" à mulher um orgasmo ao prolongar o sexo e penetrar com força.

Não surpreende que pesquisas já tenham mostrado que os homens se sentem mais masculinos quando sua parceira tem orgasmo durante a relação sexual com penetração. E não é surpresa que as mulheres finjam orgasmos, principalmente durante essa etapa da relação sexual, para proteger os egos de seus parceiros.

Estudos sugerem que entre 53% a 85% das mulheres admitem fingir orgasmos. Algumas pesquisas indicam que a maioria das mulheres já fingiu o orgasmo pelo menos uma vez na vida.

Diminuindo a lacuna

Mas há esperança, dado que fatores culturais são responsáveis pela lacuna do orgasmo. Mudar a forma como vemos o sexo ajudará a melhorar as experiências sexuais das mulheres.

É importante educar as pessoas sobre o fato de que as mulheres não têm uma capacidade biológica limitada para o orgasmo. Da mesma forma, a instrução de homens e mulheres sobre o clitóris pode ser um divisor de águas.

Ainda assim, é improvável que esse conhecimento sozinho complete a lacuna do orgasmo em um nível pessoal.

Segundo um livro de terapia sexual, as mulheres precisam de habilidades para colocar esse conhecimento em prática. Isso significa que as mulheres devem ser encorajadas a se masturbar para aprender o que desejam sexualmente. E isso precisa ser acompanhado de práticas de comunicação para que elas possam compartilhar essas informações com seus parceiros.

As mulheres precisam se sentir com direito ao prazer e empoderadas para obter o mesmo tipo de estímulo sozinhas e com um parceiro. Isso significa que os casais heterossexuais devem se livrar do velho roteiro que exige preliminares seguidas de penetração, após o qual o sexo termina.

Em vez disso, os casais podem se revezar tendo orgasmos com sexo oral ou estimulação manual, onde ela pode ter um orgasmo após a penetração.

As mulheres também podem se tocar com as mãos ou com um vibrador durante a relação sexual.

Pesquisas mostram que mulheres que usam vibradores têm mais orgasmos. E como muitas mulheres se preocupam com sua aparência durante o sexo ou se estão agradando seu parceiro, um outro estudo mostrou que técnicas de meditação mindfulness também podem ajudar.

Getty Images Pesquisas mostram que mulheres que usam vibradores têm mais orgasmos

Mas a igualdade no orgasmo pode ter reflexos que vão além da qualidade do sexo. Várias mulheres me disseram que, uma vez que se sentiram empoderadas no quarto, ficaram mais confiantes no resto da vida.

É importante ressaltar que, de acordo com um estudo, sentir-se com direito ao prazer aumenta o arbítrio de uma mulher para dizer aos parceiros o que elas desejam sexualmente e para se proteger no sexo.

O estudo descobriu que o sentimento de direito ao prazer sexual aumentou a confiança das mulheres tanto para se recusar a praticar atos com os quais não se sentiam confortáveis quanto para usar proteção contra a gravidez e infecções sexualmente transmissíveis.

De acordo com outro artigo, sobre educação sexual e escrito por dois pesquisadores de saúde dos Estados Unidos, quando os jovens aprendem que o sexo deve ser prazeroso, é menos provável que eles o usem de maneira manipuladora e nociva.

Portanto, ensinar que o sexo é prazer para ambos os parceiros, e não algo feito com as mulheres para o prazer dos homens, também pode ajudar a diminuir os níveis de violência sexual.

Claramente, ensinar sobre o prazer das mulheres fará mais do que apenas aumentar as taxas de orgasmo.

*Laurie Mintz é professora emérita de psicologia na Universidade da Flórida, nos EUA

**Este artigo foi publicado no The Conversation e reproduzido aqui sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original em inglês.