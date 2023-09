Conheça a realidade das pessoas com a doença ultrarrara SQF

Pensando nessa restrição alimentar, um grupo de nutricionistas especializados, com o apoio da PTC Therapeutics, desenvolveu o livro de receitas "Descobrindo Novos Sabores", especialmente para quem tem SQF - (crédito: Freepik) Estado de Minas

É importante evitar alimentos ultraprocessados repletos de sódio, açúcares e gorduras a fim de preservar a saúde. Mas e quando até mesmo os alimentos considerados saudáveis não são indicados para a dieta? Este é o caso de quem tem a síndrome da quilomicronemia familiar, uma doença ultrarrara em que ocorre uma falha no gene responsável pela produção da enzima lipoproteína lipase (LPL), que tem o papel de metabolizar os triglicérides. Com isso, as taxas de triglicérides se elevam, desencadeando dores abdominais, pancreatites, alterações nos vasos da retina, e lesões cutâneas, chamadas xantomas eruptivos, por exemplo. Para minimizar essas complicações, os pacientes devem seguir uma dieta muito restrita por toda a vida, normalmente de até 10% do total de calorias diárias.



A doença se caracteriza por uma falha no gene responsável pela produção da enzima lipoproteína lipase (LPL), ou por falhas em outros genes associados à função da LPL, que tem o papel de metabolizar os triglicérides. Com isso, ocorre um acúmulo de quilomícrons, que são partículas de gordura que transportam os triglicérides pelo sistema sanguíneo. Esse excesso eleva muito as taxas de triglicérides, desencadeando dores abdominais, fadiga, alterações de memória, crises de pancreatite, alterações nos vasos da retina, e lesões cutâneas, chamadas xantomas eruptivos.



"O que poucos sabem é que os alimentos sugeridos para a dieta de alguém que busca uma vida mais equilibrada e saudável, ainda que ricos em nutrientes e minerais, podem ter um alto teor de gordura, sendo assim contraindicados para quem tem SQF. Com isso, a partir da confirmação do diagnóstico, é importante que o paciente seja acompanhado por um nutricionista que realizará a orientação alimentar adequada e individualizada", explica Ana Maria Pita Lottenberg, doutora e mestre em Ciências dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP).



Conheça os alimentos que devem ser evitados, ou até mesmo excluídos, por essas pessoas, assim como algumas opções de substituições



Carne vermelha



As carnes vermelhas são ricas em gordura e possuem alto teor de ácidos graxos saturados, que elevam ainda mais os triglicerídeos no sangue. Uma alternativa é o consumo de frango (sem pele), peixe e ovos.



Leites, queijos, iogurtes e derivados integrais ou semidesnatados



O consumo de leite, iogurte e coalhada pode ocorrer somente na forma totalmente desnatada. Quanto aos queijos, quase todos os tipos são muito ricos em gorduras e, assim como as carnes vermelhas, também são ricos em ácidos graxos saturados. Uma opção pode ser o consumo de ricota desnatada.



Óleo, azeite e manteiga



Evite adicionar gorduras às receitas. Cozinhe com água, alho, cebola e especiarias. Deixe a sua porção diária de gordura reservada para as que estão naturalmente presentes em alguns alimentos que farão parte de seu plano alimentar, como as fontes proteicas. No caso da manteiga, você pode substituí-la por ricota desnatada, por exemplo.



Coco, abacate e frutas oleaginosas



Ainda que sejam ricas em nutrientes, vitaminas e minerais, essas frutas são consideradas uma das principais fontes alimentares de gordura vegetal. Logo, devem ser evitadas por quem tem a SQF. As outras frutas podem ser consumidas em quantidades indicadas pelo nutricionista.



Pensando nessa restrição alimentar, um grupo de nutricionistas especializados, com o apoio da PTC Therapeutics, desenvolveu o livro de receitas "Descobrindo Novos Sabores", especialmente para quem tem SQF. O objetivo é trazer refeições práticas, regionais, com baixo teor de gordura e fáceis de serem preparadas até por quem não tem muita experiência na cozinha. Nele pod-se encontrar receitas com alimentos permitidos na dieta dessas pessoas, como frutas, folhas verdes, legumes coloridos, feijão, ervilha e lentilha, peixes brancos não oleosos, ervas e especiarias, por exemplo.