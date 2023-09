Assustadora ou fofa? Entomologistas descobrem tarântula com coloração azul

Os entomologistas (especialidade da biologia que estuda os insetos), descobriram uma nova espécie de tarântula encontrada na parte sul do país. A aranha, conhecida como Chilobrachys natanicharum, tem uma "tonalidade azul-violeta que se assemelha à cor de faíscas elétricas", disseram os pesquisadores do Museu de Entomologia da Universidade de Khon Kaen e do Museu de História Natural do Museu Nacional de Ciências em um artigo anunciando a descoberta. Eles chamaram a cor rara da tarântula de "fenômeno encantador". O estudo foi publicado inicialmente pela revista ZooKeys.

"A coloração azul em animais é um fenômeno fascinante e relativamente raro na natureza", disseram os pesquisadores. "A cor azul nas tarântulas é um exemplo único de cores estruturais que evoluíram independentemente pelo menos oito vezes."

Os pesquisadores explicam no estudo que o azul é uma das cores mais raras encontradas na natureza. Nas novas aranhas, a coloração é produzida "pelo arranjo de nanoestruturas fotônicas biológicas, ao invés de pigmentos". A coloração é resultado “a estrutura única de seu cabelo, que incorpora nanoestruturas que manipulam a luz para criar essa tonalidade”.

Os tons vivos de violeta e azul metálico são mais perceptíveis em certas áreas do corpo (foto: Narin Chomphuphuang)

O nome da nova espécie foi escolhido em um leilão nacional. O dinheiro do leilão foi doado para ajudar crianças Lahu e pacientes pobres com câncer. “O povo Lahu é um grupo indígena das colinas do norte da Tailândia (Musoe) e é conhecido pela sua cultura vibrante e modo de vida tradicional", explicam os pesquisadores. "Infelizmente, muitas crianças Lahu não têm acesso à educação devido à pobreza, deixando-as com oportunidades limitadas para o seu futuro."

As fotos mostram que a aranha tem pelos azul-púrpura em suas pernas e corpo. A coloração das pernas é "única" e "iridescente", disseram os pesquisadores. As aranhas fêmeas e os jovens machos da espécie têm "mais pelos violeta do que azul metálico", enquanto nas aranhas machos a cor azul brilhante é mais proeminente.

Os pesquisadores disseram que a aranha parece viver nas florestas de mangue do sul da Tailândia. Os aracnídeos vivem dentro dos buracos das árvores. As aranhas também podem viver em florestas.

Entretanto, a destruição do habitat e a caça de tarântulas afetaram a espécie. Todas as tarântulas da Tailândia são consideradas vida selvagem controlada no país, e os pesquisadores enfatizam a necessidade de conservar e proteger as espécies e seus habitats.