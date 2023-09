Entenda a "Hipótese do zoo", que explica a falta de contato de ETs com a Terra

Esse pensamento acredita haver civilizações fora da Terra que sabem de "tudo" sobre os seres humanos na Terra, mas intencionalmente esses ETs escondem ter conhecimento sobre nosso planeta - (crédito: Reprodução da internet) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Não é comprovada a ideia de que há vida fora da Terra e portanto não é possível afirmar que existem extraterrestres (ETs) pelo espaço ou em outro planeta. Estudiosos, porém, se debruçam sobre se os objetos voadores não identificados (Ovins) vistos no espaço podem significar a presença (e a falta de contato) desses ETs.

Como não há provas, ufólogos (estudiosos dos OVNIs) formulam hipóteses para explicar a possível existência da vida fora da Terra. Uma teoria diz respeito à ideia de que os extraterrestres estariam apenas vigiando as pessoas e que "eles" não têm intenções de participar de um encontro com terráqueos.

A esta teoria — sem provas concretas, vale frisar —, estudiosos da área dão o nome de "Zoológico Galático". Esse pensamento acredita haver civilizações fora da Terra que sabem de "tudo" sobre os seres humanos na Terra, mas intencionalmente esses ETs escondem ter conhecimento sobre nosso planeta.

Essa teoria explicaria o motivo pelo qual programas espaciais nunca terem tido contato com nenhum sinal de vida inteligente. A ideia geral da "teoria do zoológico" não é nova e foi foi publicada na revista científica Icarus em 1973, pelo astrônomo John A. Ball.

Outra ideia presente na teoria do zoológico é a de ser possível que os alienígenas simplesmente não sejam capazes de compreender as comunicações humanas ou que estejam muito distantes, bem como a hipótese de que eles simplesmente não estão interessados na Terra.

Vertente

A ideia de que extraterrestres saberiam da nossa existência e que eles não têm intenção de estabelecer um contato com terráqueos se choca com a teoria do Paradoxo de Fermi. Elaborado em 1950 pelo físico italiano Enrico Fermi (1901-1954). Essa ideia faz com que o cientista parte da ideia de que a Terra seria só mais um entre incontáveis mundos presentes no universo

Para tal, ele elaborou uma equação baseada em observações do sistema solar. Dessa forma, concluiu algo como 1% dos planetas que existem cosmo afora poderia abrigar seres vivos. Levando-se em consideração que haja no universo 70 sextilhões de estrelas.