Última Superlua do ano vai ocorrer nesta sexta-feira (29/9)

A última Superlua de 2023 vai acontecer nesta sexta-feira (29/9). A data marca o início da Lua cheia de setembro, quando o astro estará mais próximo da Terra que o normal, assim fazendo acontecer o fenômeno conhecido como "Superlua", que é quando a Lua pode ser vista de forma mais brilhante.

Esta é a quarta vez no ano que podemos observar o fenômeno. A primeira foi a Superlua dos Cervos, que aconteceu em julho. Em seguida, tiveram duas no mês de agosto, a Superlua do Esturjão e a Superlua Azul. Agora será a vez da Superlua da Colheita.

A lua vai nascer no leste a partir das 18h37, ficando próxima de Saturno. Assim, o satélite deve permanecer visível até a manhã do sábado (30/9). Para ver a Lua, o observador deve olhar para o leste, lado oposto em que o sol estará se pondo.

O momento exato em que o astro nasce em sua localidade pode ser consultado em aplicativos como Stellarium, Star Walk, Star Chart, Sky Safari ou SkyView. Recomenda-se ver o fenômeno nas primeiras horas, quando o astro está maior e pode apresentar diferentes tonalidades, como amarelada, alaranjada ou até mesmo avermelhada.