Animais na África têm mais medo do sons de humanos do que de leões ou tiros

Um estudo publicado no periódico Current Biology (e que pode ser lido na íntegra neste link) revelou que para a vida selvagem do Parque Nacional do Grande Kruger, na África do Sul, os sons humanos podem ser mais aterrorizantes do que os rosnados dos leões, latidos de cachorros ou mesmo do barulho de tiros.

A Dra. Liana Zanette, da Western University do Canadá, e outros colegas de profissão reproduziram gravações de rugidos de leões, vozes humanas, latidos de cães e tiros para 19 espécies de mamíferos no Parque Nacional do Grande Kruger — onde está uma das maiores populações sobrevivente de leões do mundo.

Gravações de rádio e TV dos quatro idiomas mais populares da região foram utilizados. Para os leões, os pesquisadores escolheram "conversas" dentro do bando (que o ouvido humano entende como rosnados ou rosnados), em vez de rugidos territoriais. A reação dos animais ao escutarem o barulho foi registrada enquanto eles desciam para beber água nos poços.

“Colocamos a câmera em uma caixa para ursos, não porque existem ursos na África do Sul, mas por causa das hienas e dos leopardos que gostam de mastigá-los”, disse Zanette. A metodologia, no entanto, não foi eficaz. “Uma noite, a gravação do (rosnado do) leão deixou este elefante tão furioso que ele atacou e simplesmente quebrou tudo”.

Apesar dos elefantes enfurecidos, a equipe coletou amplas observações para descobrir que os animais tinham duas vezes mais probabilidade de fugir de um poço ao ouvirem humanos do que os leões — e o fizeram 40% mais rápido. Deixando de lado os elefantes e os cães selvagens, todas as espécies tinham maior probabilidade de fugir das vozes humanas do que dos rugidos de leões (embora para algumas espécies a diferença não fosse significativa).

Além disso, quando os elefantes partiram por medo das vozes humanas, a resposta foi mais rápida do que em relação ao rugido dos leões. Armas e cães revelaram-se menos assustadores do que os rugidos de leões, embora não de forma significativa. “Normalmente, se você é um mamífero, não morrerá de doença ou de fome”, disse o também pesquisador, Dr. Michael Clinchy. “Aquilo que realmente acaba com a sua vida será um predador, e quanto maior você for, maior será o predador que acabará com você. Os leões são o maior predador terrestre caçador em grupo do planeta e, portanto, deveriam ser os mais assustadores, e por isso estamos comparando o medo dos humanos com o dos leões para descobrir se os humanos são mais assustadores do que o predador não humano mais assustador”, complementou Clinchy.

Agora, a equipe planeja explorar a colocação de caixas de som para dissuadir espécies ameaçadas de áreas onde são particularmente inseguras. “Existe a ideia de que os animais vão se habituar aos humanos se não forem caçados. Mas mostramos que este não é o caso”, disse Clinchy.

“Acho que a difusão do medo em toda a comunidade de mamíferos da savana é um verdadeiro testemunho do impacto ambiental que os humanos têm”, apontou Zanette. “Não apenas através da perda de habitat, das alterações climáticas e da extinção de espécies , que são coisas importantes. Mas apenas ter-nos naquela paisagem é um sinal de perigo suficiente para que eles respondam com muita força. Eles morrem de medo dos humanos, muito mais do que qualquer outro predador.”