Commander, cão de Biden que mordia funcionários, é expulso da Casa Branca

Os cães do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ganharam destaque no noticiário nas últimas semanas por terem mordido funcionários da Casa Branca. Após uma série de episódios de agressão, um dos animais, chamado Commander, foi expulso da Casa Branca. A informação foi confirmada pela porta-voz da primeira-dama Jill Biden, nesta quinta-feira (4/10).

“Commander não se encontra atualmente (dentro da Casa Branca), enquanto as próximas decisões são avaliadas”, disse Elizabeth Alexander, porta-voz da primeira-dama, em um breve comunicado. O cão é da raça pastor alemão e tem dois anos de idade.



Ainda segunda o comunicado, Joe Biden e a esposa, Jill, “estão muito comprometidos com a segurança de todos os funcionários da Casa Branca e dos que protegem todos os dias”, acrescentou.

O cão já atacou ao menos 11 pessoas na Casa Branca, o último episódio ocorreu no dia 25 de setembro quando o animal mordeu um agente do serviço secreto norte-americano. No entanto, na última quinta-feira (28/9), a imprensa americana noticiou que o animal, que chegou à Casa Branca em 2021, esteve envolvido em mais episódios de mordidas do que os conhecidos até agora.

O casal Biden tem outro cão, o pastor alemão Major, que também está envolvido em casos de agressões a funcionários.

Uma das vítimas Commander teve que ser levada ao hospital, e após isso o cão foi levado para um centro de adestramento. No entanto, por recomendação de especialistas, a família Biden teve de se desfazer do cachorro e confiá-lo a amigos que vivem “em um ambiente mais tranquilo”.

*Com informações da Agence France-Presse