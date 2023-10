Comeu alho? Estes alimentos ajudam a neutralizar o hálito

O alho é um ingrediente bastante comum para a maioria das receitas gastronômicas. O problema é que, mesmo sendo bom e indispensável no arroz, por exemplo, ele pode provocar um tipo de halitose, o hálito de alho. A boa notícia é que o consumo de iogurte pode ser encarado como um "remédio" natural para controlar esse odor tão característico.

A descoberta de que o hálito de alho pode ser eliminado com a ingestão de iogurtes foi feita por pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio (OSU), nos Estados Unidos. Nos testes em laboratório, a equipe descobriu que tanto a gordura quanto a proteína do produto lácteo neutralizam os compostos sulfurosos que dão ao alho cru e cozido o cheiro ruim.



Anteriormente, o mesmo grupo de pesquisa, liderado pela professora Sheryl Barringer, descobriu que o mau hálito provocado pelo alho também pode ser combatido com a ingestão de maçãs e de folhas de hortelã, ricas em substâncias ácidas. A gordura presente no leite é capaz de provocar o mesmo efeito.

Apesar dessas estratégias para conter o bafo associado diretamente à alimentanção, vale dizer que a halitose pode indicar alguns problemas mais sérios de saúde, como o diabetes. Além disso, em pacientes que relatam hálito de fezes na boca, existem três possíveis causas diferentes e estas merecem ser avaliadas.

Iogurte pode impedir o hálito de alho?

Para medir a eficácia da estratégia, os pesquisadores adicionaram alho cru fatiado em um recipiente e, em seguida, mediram as concentrações do odor no espaço. Em seguida, adicionaram o iogurte.

Segundo os autores em artigo publicado na revista Molecules, os compostos voláteis dentro do recipiente foram reduzidos em 99%. Nos testes com alho frito, a eficácia do acréscimo do produto lácteo foi levemente reduzida, chegando a 94%. A diferença pode ser explicada pelo fato de que fritar o alho já reduz parte significativa dos compostos voláteis produtores de odores.

Experimento para "anular" o odor de alho

Em outra etapa da pesquisa, os cientistas da OSU buscaram entender qual composto do iogurte era o responsável por eliminar o mau cheiro. Nesta etapa, o produto lácteo foi dividido em três ingredientes principais: gordura, água e proteínas (incluindo o soro de leite e a caseína).

Apenas a gordura e as proteínas foram eficazes em eliminar o cheiro de alho. Dessa forma, os autores defendem que outras formas de proteína podem ajudar a eliminar esse tipo de halitose, caso seja comprovado em testes futuros.

Quando consumir iogurte para impedir o mau hálito?

Até o momento, os pesquisadores não validaram as descobertas do estudo em uma pessoa com hálito de alho, mas Berringer adianta que a estratégia deve funcionar no dia-a-dia, com base nos seus estudos anteriores. No entanto, ela explica que o consumo do iogurte deve ser feito imediatamente após a ingestão de alho.

"Com as maçãs, sempre dissemos para comê-las imediatamente", comenta Berringer . "Presumimos que o mesmo acontece com o iogurte — então, coma o alho e, em seguida, o iogurte", acrescenta. Além das versões tradicionais do produto integral, os efeitos contra o mau hálito também devem valer para aqueles que têm frutas na composição.