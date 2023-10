Scalp care: confira dicas de cuidados com o couro cabeludo

Primavera, sol, temperaturas elevadas, cabelos expostos ao sal e ao cloro. É hora de redobrar os cuidados com os fios e, principalmente, com o couro cabeludo. A saúde do cabelo está diretamente ligada aos cuidados com a raiz. Para a especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Demartologista (SBD), Lilian Delorenze, "os cuidados estão crescendo na medida em que as pessoas passaram a enxergar a saúde capilar como um todo, aumentando o repertório e conhecimento sobre produtos e ingredientes específicos."

Além das lavagens frequentes para evitar o aparecimento de dermatite seborreica, protetor solar em spray e o uso de chapéus arejados para não abafar a região, a dermatologista lista outros cuidados eficazes durante a estação.

Para reduzir a descamação

Para quem tem química nos fios e não abre mão de secador ou chapinha, a niacinamida pode ser uma aliada. "Ela ajuda a reconstruir a queratina, combatendo as agressões químicas e físicas sofridas pelos fios, com escovas progressivas ou tinturas, por exemplo", comenta Lilian. Além disso, formulações com o ativo melhoram a aparência do couro cabeludo e reduzem a descamação por ter efeito hidratante. Também atuam no controle da oleosidade e restauram a elasticidade do fio.

Não aplicar produtos próximos à raiz

Finalizadores e condicionadores podem obstruir os folículos capilares, além de aumentar o acúmulo de resíduos. "Uma vez ao mês faça uma renovação celular do couro cabeludo com shampoos esfoliantes. Movimentos suaves aumentam a circulação sanguínea na região, melhoram a nutrição do folículo, limpam possíveis resíduos e não agride", sugere a especialista.

Não durma com o cabelo molhado

Além de enfraquecer o fio, dormir com o cabelo úmido pode aumentar a colonização fúngica no couro cabeludo. Por isso, a dica é acordar e lavar no dia seguinte se ele estiver sujo.

Para evitar a queda capilar

As vitaminas B7 (biotina), C e D são as mais indicadas para acabar com a queda. A deficiência desses três nutrientes traz o desenvolvimento do eflúvio, condição caracterizada pela perda repentina e excessiva de cabelo. A biotina ajuda na saúde do fio, já que está relacionada ao processo de produção da queratina, proteína responsável pela estruturação e composição dos mesmos. A vitamina C previne a queda de forma indireta, porque melhora a absorção do ferro pelo organismo. O ferro é responsável pela oxigenação do couro cabeludo, fundamental para a saúde dos folículos capilares. Por sua vez, os folículos atuam no crescimento dos fios. Já a vitamina D participa do processo de organização dos queratinócitos, células responsáveis pela queratina, ajudando na manutenção do crescimento saudável do cabelo. Essas vitaminas podem ser suplementadas via oral ou em produtos específicos para a região.

Para crescimento e fortalecimento

Além dos ativos e vitaminas, o Laser Lavieen é uma opção de tratamento feito em consultório que pode ser atrelado à rotina de cuidados diários. O Lavieen estimula a neovascularização, favorecendo o aumento do metabolismo local para o crescimento de novos fios capilares. A tecnologia trabalha o tecido, estimula o crescimento do cabelo em áreas em que o paciente está perdendo mais fios, e automaticamente melhora a qualidade dos já pré-existentes, deixando-os mais densos e fortes.

"O procedimento é seguro, indolor e gradualmente podemos observar o crescimento do cabelo, seu fortalecimento e maior brilho e volume para as madeixas. Também pode ser feito o MMP. A Microinfusão de Medicamentos na pele é uma técnica que insere medicamentos diretamente no local, por meio de drug delivery. Assim, os ativos são aplicados diretamente no couro cabeludo, o que proporciona excelentes resultados", aponta a dermatologista.