Jenni Hermoso retorna à seleção espanhola contra Itália e Suíça

O retorno de Jenni Hermoso, após o escândalo do beijo forçado do qual foi vítima, é a grande novidade da Espanha para as partidas da Liga das Nações contra a Suíça e Itália, com o anúncio da lista de convocação da Federação espanhola nesta quarta-feira (18).

A jogadora do Pachuca, do México, retorna à sua seleção pela primeira vez desde a conquista da Copa do Mundo 2023 sobre a Inglaterra (1-0). Hermoso não havia sido incluída na lista anterior da técnica Montse Tomé, que justificou a decisão de não chamá-la como "a melhor forma de protegê-la" em meio à polêmica.

Na cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo realizada na Austrália e Nova Zelândia, o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales beijou Hermoso na boca, causando um grande escândalo.

O ato, que Rubiales defendeu como sendo um beijo consentido, levou suas companheiras de equipe a pedirem mudanças na RFEF. O retorno da atleta ocorre após as jogadoras espanholas chegarem a um acordo com a Federação e o Conselho Superior do Desporto sobre a destituição de vários cargos federativos.

Ao lado de Jenni, também retornam à lista as campeãs mundiais Esther González, Ivana Andrés e Salma Paralluelo, após se recuperarem de suas lesões. A Espanha, que lidera o grupo 4 da Liga A da Liga das Nações, enfrenta a Itália em 27 de outubro, em Salerno, e a Suíça, no dia 31 do mesmo mês, em Zurique.

- Jogadoras convocadas:

Goleiras: Cata Coll (Barcelona), Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salón (Valencia)

Defensoras: Laia Aleixandri (Manchester City), Irene Paredes, Ona Batlle (Barcelona), María Méndez (Levante), Oihane Hernández, Olga Carmona, Ivana Andrés (Real Madrid).

Meio-campistas: Alexia Putellas, Aitana Bonmati (Barcelona), Tere Abelleira (Real Madrid), Anna Torrodá, Maite Oroz (Athletic Bilbao), Jenni Hermoso (Pachuca)

Atacantes: Esther González (Gotham), Lucía García (Manchester United), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Mariona Caldentey, Salma Paralluelo (Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid) e Inma Gabarro (Sevilla).