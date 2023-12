2024 vem aí e promete consolidar o turismo espacial. Pelo menos é o objetivo da Space Perspective, empresa do ramo que revelou avanços do protótipo da nave que será usada por eles para levar turistas à órbita da Terra. Diferente de espaçonaves comuns, a organização cria uma espécie de “balão espacial” que voará a 32 quilômetros acima da Terra.

Novas fotos e vídeos mostram como a cápsula Space Neptune está sendo construída na indústria da empresa, na Flórida. O objetivo é que o balão leve pessoas a sobrevoar a órbita da Terra para ter uma visão inédita em um passeio inusitado, com garantia de “fotografias incríveis”.

Veja as fotos:





“Dê uma olhada nos bastidores da montagem e da visão de nossa cápsula espacial projetada para novos patamares. Na Space Perspective, estamos comprometidos com a exploração sustentável e a Spaceship Neptune está liderando o caminho”, escreveu a empresa ao publicar as fotos.

As imagens mostram que o balão será luxuoso. E esse é o objetivo da empresa, que vai ofertar a quem for nessa viagem uma visão de 360 graus da Terra em uma nave que se assemelha com um quarto elegante de hotel, com Wi-Fi, banheiro chique e até mesmo um bar. O custo para o turista mostra que, realmente, a viagem é de luxo: o valor a ser pago é de U$ 125 mil, o que, até o fechamento dessa matéria, se refere a mais de R$ 606 mil.

Serão seis horas de viagem para oito turistas desfrutarem da visão na companhia de música e champanhe. Apesar de ser chamado turismo espacial, tecnicamente, a distância da Terra não configura estar no Espaço.

De acordo com a Space Perspective, a previsão é de que as viagens turísticas espaciais comecem a ser promovidas antes do fim de 2024. No entanto, é preciso esperar o desempenho dos voos de teste não tripulados para definir datas precisas.

Como funciona o balão

O balão estará amarrado em outro balão muito maior, cheio com gás hidrogênio e outros materiais. O espaço desse “balão condutor” é equivalente a um está de futebol, ou a 18 milhões de pés cúbicos quando está totalmente expandido.









A empresa explica que, como o gás é mais leve do que o ar, o balão vai subir “suavemente” pela atmosfera da Terra, levando o outro balão que abrigará os turistas.

O condutor vai parar ao chegar ao equilíbrio acima de 99% da atmosfera da Terra e passará a apenas flutuar, “como um cubo de gelo flutuando na água”, diz a Space Pespective.