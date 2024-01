Secretaria de Saúde do DF posta orientação de como evitar infestação de caramujo

A Secretária de Saúde do DF publicou neste domingo (7/1) um vídeo no Instagram da instituição alertando sobre os danos que o Caramujo Africano pode causar à natureza, além dos riscos em relação aos humanos e animais. No vídeo, Sandra Brusasco, enfermeira e gerente da unidade do CERPIS de Planaltina, explica que o molusco pode transmitir Meningite — considerada uma doença grave.

A especialista explica que é necessário catar os animais, colocar em sacos infectantes e adicionar cal para descartar os bichos sem contaminar o solo. A enfermeira pontua ainda que é necessário explicar para crianças que não se deve brincar com o animal e ressalta a importância de higienizar frutas e verduras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Secretaria de Saúde DF (@secsaudedf)

Os Caramujos Africanos possuem concha escura, com manchas claras, alongada e cônica. Podem pesar 200 gramas e medir até 10 centímetros de comprimento e 20 de altura. O molusco foi introduzido ilegalmente no Brasil na década de 80, no Paraná, e tinha como intuito substituir o Escargot, uma vez que sua massa é maior que a destes animais.

No Brasil, o Caramujo Africano já foi registrado em 23 estados, ocorrendo em diferentes ecossistemas.