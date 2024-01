EUA lançam foguete com sonda que pode pousar na Lua após mais de meio século

O foguete Vulcan Centaur levantou voo e pode ser a primeira aterrissagem lunar dos Estados Unidos desde 1972. O módulo de aterragem robótico foi lançado pela empresa Boeing e Lockheed Martin.

O módulo de aterragem lunar Peregrine, da empresa de robótica espacial Astrobotic, foi lançado às 2h18 (hora da costa leste dos EUA), desta segunda-feira (8/1), a partir do Cabo Canaveral, na Flórida, no primeiro voo do Vulcan.

Se tudo ocorrer como o planejado, a Peregrine será a primeira aterragem suave dos EUA na Lua desde a última aterrissagem da Apollo, em 1972, e a primeira aterragem lunar de uma empresa privada.

Liftoff of first Vulcan Centaur. pic.twitter.com/6Pi4FlWFbx — Andrew Jones (@AJ_FI) January 8, 2024

O foguete de lançamento está avançando em direção ao espaço, gastando seu combustível enquanto tenta se libertar da gravidade da Terra e enviar o módulo lunar para a Lua. A previsão é de que a sonda chegue à Lua no dia 23 de fevereiro.

A Peregrine, feita pela empresa Astrobotic Technology, foi encomendada pela agência espacial por US$ 108 milhões. A sonda leva 20 cargas, 5 são instrumentos científicos da Nasa. Os outros 15 vêm de diversos clientes.