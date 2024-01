Porque fertilidade do casal diminui com prática de exercícios físicos?

Pesquisas recentes da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva indicam que os exercícios físicos moderados (caminhadas, corridas leves) ajudam mulheres a engravidarem mais rapidamente.

Por outro lado, os esportes de alta intensidade, como aqueles praticados por atletas, podem ocasionar uma redução na fertilidade por meio do bloqueio de vias hormonais importantes para os processos reprodutivos. Portanto, o excesso de atividade física pode diminuir as chances de gravidez.

Esses estudos apontam ainda que o sedentarismo e a obesidade também são causas de diversas comorbidades que afetam a saúde incluindo alterações na fertilidade. Em primeiro lugar, os exercícios auxiliam na obtenção de índice de massa corporal (IMC) adequado, pois mulheres acima do peso apresentam ciclos menstruais anormais, aumento dos níveis de estrógenos (hormônios que regular o ciclo menstrual) e fertilidade reduzida.

Ou seja, casais que estão tentando engravidar e passam por algum método de reprodução assistida podem sim fazer exercícios físicos regulares, desde que de leves a moderados e com orientação médica pois é preciso tomar cuidado com a intensidade dos exercícios físicos.

Os exercícios sob supervisão médica ajudam a uma maior produção de serotonina, hormônio do prazer, ao mesmo tempo em que permite modulação do estresse, por meio da diminuição dos níveis de cortisol.

O estresse nos homens por exemplo, causa processos fisiológicos que podem interferir na produção de hormônios reprodutivos importantes, além de favorecer o surgimento de proteínas inflamatórias que prejudicam a qualidade do esperma.

Para Maria do Carmo, diretora médica do Centro de Reprodução Humana (Fentipraxi) e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), a redução de peso e os exercícios leves e moderados trazem outros benefícios como: regulação do equilíbrio metabólico e hormonal que irá proporcionar ciclos ovulatórios normais, aprimorando a fertilidade feminina e, consequentemente, aumentando as chances de gestação.