Carnaval 2024: dicas para curtir a folia e evitar a exaustão térmica

As mudanças climáticas têm provocado temperaturas extremas no planeta, e no Brasil vem acontecendo ondas de calor altas, como as que aconteceram em novembro do ano passado, quando os termômetros chegaram a mais de 40ºC em diversas cidades. Com a proximidade do carnaval e as aglomerações que ocorrem durante os eventos, festas e blocos de rua, alguns cuidados são importantes para evitar problemas de saúde mais sérios decorrentes do calor, como explica o cardiologista da A Beneficência Portuguesa (BP) de São Paulo, Fernando Costa. “Ao se expor muito tempo ao calor, sem sombras, pouca água, e uma alimentação não adequada, o corpo pode apresentar dificuldades de equilibrar a temperatura, ocasionando consequências que podem variar de desmaios até outras mais graves como um infarto, AVC ou parada cardíaca”, alerta.

O especialista reuniu algumas dicas para as pessoas curtirem a folia com tranquilidade, sem perrengues e complicações mais sérias de saúde:



Procure rotas de fuga



Ao chegar no local da folia, sempre analise o entorno do espaço e identifique se existem vias fáceis para sair com tranquilidade, caso o lugar fique muito cheio. “A dica é ficar nas partes periféricas e nunca no meio. Dessa forma, caso sinta algum mal-estar, a saída para um ambiente arejado e vazio estará mais próxima”, sugere Fernando. Além disso, o especialista orienta ir a festas e blocos que tenham uma ambulância ou posto médico móvel próximo e ressalta a importância de sempre estar acompanhado de alguém.

Escolha a fantasia com cuidado



Embora carnaval seja época de exageros, cores e muito brilho, Fernando salienta que roupas muito pesadas, abafadas e até na coloração errada, podem aumentar a sensação de abafamento e agravar sintomas de uma exaustão térmica. “Escolha tecidos leves e opte por cores mais refletivas ao sol que não absorvem tanto calor como o branco, violeta, azul, verde-água, ou seja, cores mais frias”, orienta. Tons de preto, vermelho, amarelo e laranja tendem a reter mais a quentura e podem piorar um hiperaquecimento do corpo.



O médico também sugere não vestir adereços muito pesados ou apertados, principalmente na cabeça, sobretudo para quem tem sensibilidade à estímulos de pressão ou enxaqueca. Além disso, durante os períodos mais quentes, é fundamental deixar o corpo suar e não encarar essa reação como algo ruim. “Transpirar é uma forma de perder calor e faz bem para o equilíbrio da temperatura corporal”. Além disso, não esquecer de utilizar o protetor solar, que deve ser um item obrigatório da fantasia.



Coma carboidratos

Há quem diga que pular carnaval gasta mais energia que um treino de atleta. De acordo com o cardiologista, essa comparação tem sentido, porque o esportista, como um jogador de futebol, por exemplo, faz pausas durante um treino ou uma partida, o que não acontece muito durante o carnaval. Os foliões podem ficar muitas horas pulando, às vezes o dia inteiro, sem parar. “É fundamental manter o nível de fornecimento de calorias adequado. A recomendação é uma alimentação rica em carboidrato e açúcar antes e durante para evitar uma hipoglicemia ou outras complicações”.



Sabe aquele docinho que você evita comer todo dia? Segundo o médico, para quem for pular carnaval, está liberado. A dica é levar um chocolate ou um doce de leite para comer durante a festa. “São ótimas fontes de reposição rápida de energia”. Mas não abuse na quantidade. Para quem tem diabetes, atenção nessa dica, e sempre converse com o médico.



Hidratação é a chave

Já dizia Carlinhos Brown, “olha a água mineral!”. Sim, beber água durante todo o dia de folia é primordial. De acordo com o cardiologista, o ideal é a pessoa dobrar a quantidade de água que já ingere regularmente. “Se a pessoa bebe 1,5 litros de água, deve tomar 3 litros. A transpiração e o gasto de energia serão maiores e, por isso, é necessário repor”. O especialista recomenda também as bebidas isotônicas para apoiar na hidratação, além disso, ele deixa o alerta: bebidas alcoólicas não hidratam e causam o efeito oposto, sugerindo que a pessoa aumente ainda mais a dose de água. E sempre é importante lembrar: beba com moderação.



Se sentiu mal? Saiba o que fazer



Alguns sintomas que podem indicar uma desidratação ou exaustão térmica são: sensação de desmaio, fraqueza, moleza, visão turva, palpitação, palidez, tremores sem motivos aparentes, náuseas, vômito e frequência cardíaca aumentada. Caso apresente algum desses sintomas, não se automedique. O mais recomendado é sair imediatamente da multidão, de preferência acompanhado de alguém de sua confiança, e procurar um local arejado, até conseguir atendimento médico. “Em caso de desmaios, não tente levantar a pessoa do chão, peça para os demais se afastarem e chame um atendimento médico de urgência”, explica o especialista.