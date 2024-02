Nave dos EUA pode se tornar a primeira a pousar na Lua em 52 anos

Sucesso da decolagem do foguete SpaceX Falcon 9 da missão do módulo de pouso lunar Nova-C da Intuitive Machines: pouso previsto para o dia 22 - (crédito: AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Uma nave espacial norte-americana lançada, ontem (15/2), pelo Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos, teve sucesso no lançamento de uma missão que visa pousar na Lua. Essa foi a segunda tentativa privada em 2024. Correndo tudo certo, será a primeira nave norte-americana a pousar na Lua em 52 anos. A Intuitive Machines lidera a missão "IM-1" com o objetivo de realizar uma alunissagem suave e pousar o primeiro robô americano na Lua desde as missões Apollo. O módulo de pouso Nova-C, nomeado Odysseus, decolou às 1h06 de quinta-feira (3h06 de Brasília) a bordo de um foguete Falcon 9, da SpaceX.

Apesar do atraso de um dia devido a temperaturas anormais detectadas durante o abastecimento, a nave está programada para chegar ao ponto de alunissagem — Malapert A, uma cratera de impacto localizada a 300 quilômetros do polo sul lunar- em 22 de fevereiro. Segundo a Intuitive Machines, o equipamento está em operação, carregando painéis solares e estabelecendo contato por rádio.

A missão IM-1 pretende estabelecer uma presença de longo prazo na Lua, visando coletar gelo para obtenção de água potável e combustível para foguetes, dentro do programa Artemis da Nasa. A nave também transporta uma carga diversificada, incluindo equipamentos científicos, um arquivo digital do conhecimento humano e 125 esculturas da Lua do artista Jeff Koons.

A Nasa pagou US$ 118 milhões (cerca de R$ 586 milhões), à Intuitive Machines para o transporte de equipamentos científicos até o satélite, para ajudar no entendimento e minimizar os riscos ambientais para os astronautas. Após o pouso, as cargas devem operar por sete dias, antes do início da noite lunar no polo sul, quando Odysseus ficará inoperante.

Trent Martin, vice-presidente de sistemas especiais da Intuitive Machines, afirmou que a "oportunidade para que os Estados Unidos retornem à Lua pela primeira vez desde 1972 é uma proeza da Engenharia que exige um verdadeiro desejo de explorar".

A missão faz parte de uma iniciativa da Nasa para delegar serviços de carga ao setor privado, visando reduzir custos e promover uma economia lunar mais ampla. O lançamento bem-sucedido é considerado um passo importante no avanço da exploração lunar.