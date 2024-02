Dengue ou covid-19? Saiba diferenciar os sintomas das doenças

Em 2024, o Brasil ultrapassou mais de 500 mil casos de dengue, de acordo com o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde. Alguns dos sintomas da doença são febre, mal-estar e dor de cabeça — que são também sintomas da covid-19, que ainda circula no país. Na quinta-feira (15/2), o Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou a primeira morte por covid-19 no DF ocorrida neste ano, de uma mulher com idade entre 30 e 39 anos sem nenhuma comorbidade.

As duas doenças são causadas por vírus, porém são transmitidas de maneiras diferentes. A dengue é transmitida por meio da picada do Aedes aegypti e não é possível pegar de uma pessoa para a outra. Já a covid é transmitida pelo ar, por gotículas de secreções respiratórias, e o vírus passa de uma pessoa doente para outra.

Alguns dos sintomas das doenças são parecidos, como dor de cabeça, mal-estar e febre. "A febre da dengue é chamada popularmente como 'febre quebra-ossos' devido às dores generalizadas que causam no corpo", afirma a infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia Melissa Falcão.

No entanto, alguns dos sintomas percebidos são diferentes. Na dengue, os principais sintomas são, além da febre, manchas vermelhas pelo corpo, vômitos e diarreia. A covid, por sua vez, tem mais efeitos respiratórios, ressalta o infectologista e coordenador de Infectologia do Hospital Santa Lúcia, Werciley Júnior. "Os sintomas no começo podem ser parecidos, mas a covid é uma doença respiratória. Ou seja, há quadro de infecções de vias respiratórias, com coriza, tosse com secreção ou seca associada com rouquidão. Já a dengue vai evoluir com os sintomas mais gerais, como dor no corpo, febre e plaquetopenia (redução do número de plaquetas no sangue)", explica ao Correio.

Quanto à prevenção, a dengue exige da população cuidados com o ambiente, como a eliminação de águas paradas e sujas, bem como o uso de repelente. Para prevenir a covid, é recomendado o uso de álcool em gel nas mãos e máscaras faciais de proteção.

A vacinação pode ser realizada para as duas enfermidades. O imunizante contra a covid-19 está disponível para toda a população brasileira por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Por outro lado, a vacina da dengue está disponível apenas para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos (idade prioritária, de acordo com o Ministério da Saúde) em municípios específicos. Na rede privada, podem ser vacinadas pessoas de 4 a 60 anos — no entanto, a maioria dos laboratórios apresenta escassez de doses.