Vulcão gigante com 450km de largura é descoberto em Marte

Os cientistas revelaram que descobriram um vulcão gigante e uma possível camada de gelo glacial enterrada na parte leste da província vulcânica Tharsis de Marte, perto da linha do Equador do planeta. A novidade foi divulgada na 55ª Conferência de Ciência Lunar e Planetária realizada em The Woodlands, no Texas, nos Estados Unidos.

O vulcão estava escondido em uma das regiões mais emblemáticas de Marte, na fronteira entre o labirinto fortemente fraturado Noctis Labyrinthus (Labirinto da Noite) e os cânions monumentais de Valles Marineris (Vales de Mariner).

Designado provisoriamente como "vulcão Noctis", a estrutura dele está centrada em 7° 35' S, 93° 55' W. Ela atinge 9.022 metros (29.600 pés) de elevação e se estende por 450km (280 milhas) de largura. O tamanho gigantesco do vulcão e seu complexo histórico de modificações indicam que ele está ativo há muito tempo, os pesquisadores estimam que perto do vulcão há gelo de geleira.

Essa descoberta combinada de vulcão gigante é possível porque o gelo é significativo, pois aponta para um novo local interessante para estudar a evolução geológica de Marte ao longo do tempo.

"Estávamos examinando a geologia de uma área onde havíamos encontrado os restos de uma geleira no ano passado, quando percebemos que estávamos dentro de um vulcão enorme e profundamente erodido", disse Pascal Lee, cientista planetário do Instituto SETI e do Instituto de Marte, com sede no Centro de Pesquisa Ames da Nasa.

De acordo com as estimativas, o vulcão está em um emaranhado de morros e cânions em camadas nessa parte oriental do Noctis Labyrinthus. A área do cume central é marcada por várias mesas elevadas que formam um arco, atingindo um ponto alto regional e descendo a ladeira para longe da área do cume. As encostas externas suaves se estendem por 225km (140 milhas) em diferentes direções.

"Essa área de Marte é conhecida por ter uma grande variedade de minerais hidratados que abrangem um longo período da história marciana. Há muito se suspeitava de um ambiente vulcânico para esses minerais. Portanto, talvez não seja tão surpreendente encontrar um vulcão aqui", explicou Sourabh Shubham, estudante de pós-graduação do Departamento de Geologia da Universidade de Maryland e coautor do estudo. "De certa forma, esse grande vulcão é uma 'arma fumegante' há muito procurada."

Além do vulcão, o estudo relata a descoberta de uma grande área de depósitos vulcânicos de 5.000 quilômetros quadrados (1930 milhas quadradas) dentro do perímetro do vulcão, apresentando um grande número de montes baixos, arredondados e alongados.

O vulcão Noctis apresenta um longo e complexo histórico de modificações, possivelmente devido a uma combinação de erosão térmica e erosão glacial. Os pesquisadores interpretam o vulcão como um vasto escudo feito de acumulações em camadas de materiais piroclásticos, lavas e gelo, este último resultante de acúmulos repetidos de neve e geleiras ao longo do tempo.

Entretanto, muito sobre o vulcão ainda é um mistério. Embora esteja claro que ele está ativo há muito tempo, não se sabe exatamente em que época. Da mesma forma, embora tenha sofrido erupções nos tempos modernos, não se sabe se ainda está ativo e se poderá entrar em erupção novamente.

"É realmente uma combinação de coisas que torna o local do vulcão Noctis excepcionalmente empolgante. É um vulcão antigo e de vida longa, tão profundamente erodido que é possível caminhar, dirigir ou voar por ele para examinar, coletar amostras e datar diferentes partes de seu interior para estudar a evolução de Marte ao longo do tempo. Ele também tem um longo histórico de interação do calor com a água e o gelo, o que o torna um local privilegiado para a astrobiologia e nossa busca por sinais de vida", comenta Lee.