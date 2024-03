Médico que realizou transplante de rim de porco para humano é brasileiro

O transplante de um rim de porco para um humano foi realizado pela primeira vez no sábado (16/3), no Massachussets General Hospital em Boston, nos Estados Unidos. O médico que comandou a operação foi o brasileiro Leonardo Riella, natural de Curitiba.

Foram cinco anos de estudo para realizar o transplante do órgão suíno, que foi alterado geneticamente para evitar rejeição pelo organismo humano. O paciente que recebeu o rim é um homem de 62 anos, com diabetes tipo 2 e hipertensão. Ele fazia diálise havia sete anos.

"Toda semana, temos que retirar pacientes da lista de espera porque ficam muito doentes para fazer um transplante durante a diálise. A disponibilidade oportuna de um rim poderia dar a oportunidade a milhares de pessoas de obter um tratamento muito melhor para a insuficiência renal do que a diálise", afirmou o médico em comunicado para a imprensa.

Riella se formou na Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 2003, mas fez sua residência em medicina interna e nefrologia na Universidade de Harvard. Ele ainda obteve um doutorado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Atualmente, o médico é professor associado e diretor de transplante de rim do MGH, o maior hospital-escola da Faculdade de Medicina de Harvard. Além disso, lidera a cadeira acadêmica em transplante Harold and Ellen Danser Endowed Chair in Transplantation.

Durante o anúncio do transplante à imprensa, na quinta-feira (21/3), Riella veio às lágrimas ao comunicar o sucesso da operação. O transplante de rins suínos pode ser a solução para milhares de pessoas que esperam por um transplante. No Brasil, das 42 mil pessoas que esperam um órgão, 39 mil delas esperam por um rim, segundo informações do Ministério da Saúde.