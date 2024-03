Conheça o distúrbio que faz homem ver rostos distorcidos

O caminhoneiro Victor Sharrah acordou um dia de novembro de 2020 que mudou sua vida: ele notou, do nada, que os rostos das pessoas ao seu redor pareciam demoníacos. Orelhas, narizes e bocas estavam esticados para trás, e havia sulcos em suas testas, bochechas e queixos.

"Meu primeiro pensamento foi que acordei em um mundo demoníaco", disse Sharrah, 59 anos, de Clarksville, no Tennessee (EUA), à NBC News. "Você não pode imaginar como foi assustador."

Alguém que ele conhecia ensinava pessoas com deficiência visual e sugeriu que ele poderia ter prosopometamorfopsia (PMO). É um distúrbio neurológico extremamente raro da percepção que faz com que os rostos pareçam distorcidos em forma, tamanho, textura ou cor. Sharrah achou que os sintomas coincidiam e ele foi formalmente diagnosticado no ano passado.

As distorções aparecem somente quando ele vê as pessoas pessoalmente — não em fotografias ou em telas de computador.

Isso deu aos cientistas a oportunidade de visualizar a aparência dos rostos distorcidos de uma pessoa com PMO, algo que eles nunca haviam conseguido fazer antes. Os pesquisadores do Dartmouth College criaram uma representação digital do que Sharrah tem experimentado. As imagens resultantes foram publicadas na quinta-feira (21/3) na revista The Lancet.

Para criar os recursos visuais, os pesquisadores pediram a Sharrah que descrevesse as diferenças entre as fotografias dos rostos das pessoas e as pessoas reais que estavam à sua frente. Em seguida, os pesquisadores usaram um software de edição de imagens para modificar as fotos de modo que correspondessem à descrição de Sharrah.

Os sintomas da PMO geralmente desaparecem após alguns dias ou semanas, embora em alguns casos possam se prolongar por anos.

O distúrbio é extremamente raro e os cientistas estimam que há apenas 100 casos no mundo. Os pesquisadores suspeitam que ela seja causada por uma disfunção na rede cerebral que lida com o processamento facial, embora não entendam totalmente o que desencadeia a condição. Alguns casos foram associados a traumatismo craniano, derrame, epilepsia ou enxaqueca, mas outras pessoas têm PMO sem alterações estruturais no cérebro.

Já no caso de Sharrah, os pesquisadores ofereceram dois possíveis fatores desencadeantes. Primeiro, ele sofreu envenenamento por monóxido de carbono quatro meses antes do início dos sintomas de PMO. Segundo, ele sofreu um ferimento significativo na cabeça aos 43 anos. Enquanto tentava destravar a alça de seu trailer, Sharrah caiu para trás e bateu a cabeça no concreto.

Atualmente, Sharrah faz tratamento em colaboração com o laboratório Dartmouth. A pesquisa duplicou os benefícios das lentes verdes no combate aos sintomas de Sharrah e descobriu que a manipulação das cores nas lentes também ajudou outras pessoas com PMO — embora as cores que funcionam possam ser diferentes.