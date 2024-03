Neuralink: paciente com o implante cerebral de Musk joga Mario Kart com o poder da mente

A Neuralink também trouxe algumas estatísticas do uso do implante cerebral durante 12 sessões, com duração de oito horas por dia e cinco dias por semanas - (crédito: NEURALINK / AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

A Neuralink, startup de implantes cerebrais de Elon Musk, divulgou um vídeo que mostra seu primeiro paciente humano, Nolan Arbaugh, jogando Mario Kart com o poder da mente.

O vídeo, publicado no perfil de Arbaugh na rede social X, mostra o homem tetraplégico sentado à frente da TV, ao lado de seu pai, enquanto disputa partidas do jogo, controlando o personagem à direita, sem as mãos e com a força da mente, segundo a startup.

Não há detalhes sobre como o processo foi feito e nem como a Neuralink foi capaz de configurar o implante para controlar o jogo de Nintendo Switch. A cena só pode ser vista de dois ângulos fixos, nos minutos 18:07 e, depois, e, 20:35, aqui.

O material em vídeo, de aproximadamente 1h de duração, é uma apresentação da Neuralink com plateia no qual Bliss Chapman, líder de software da interface cerebral da startup e um dos responsáveis pelo implante, conversa com Arbaugh sobre sua experiência com o dispositivo.

A Neuralink também trouxe algumas estatísticas do uso do implante cerebral durante 12 sessões, com duração de oito horas por dia e cinco dias por semanas. Durante esse período, segundo a companhia, Arbaugh foi capaz de realizar aproximadamente 111 mil cliques do botão esquerdo do mouse e movimentar o cursor por 16,3 quilômetros.

O implante de Arbaugh é capaz de detectar os sinais cerebrais e convertê-los em comandos remotos baseados em Bluetooth que podem ser usados para fazer interface com um dispositivo eletrônico, de acordo com a empresa.

Arbaugh, um homem de 29 anos que ficou tetraplégico após sofrer um acidente em 2018 que o paralisou dos ombros para baixo, recentemente apareceu em vídeo jogando xadrez e dizendo ter jogado Civilization VI por horas seguidas, usando apenas o implante cerebral.