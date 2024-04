Um drone e robô capturaram imagens da usina nuclear de Fukushima, no Japão. Os registros revelam estruturas em forma de pingentes de gelo que podem ser restos de combustível nuclear.

Segundo o jornal local The Asahi Shimbun, as barras de combustível derretidas podem ter rompido o fundo do recipiente de pressão após o tsunami de 11 de março de 2011, atingindo a usina nuclear e cortando a energia.

“Foram obtidas informações muito úteis”, disse um funcionário da companhia Tokyo Electric Power Co, em entrevista coletiva em 18 de março.

Estruturas em forma de pingente de gelo que podem ser restos de combustível nuclear fotografados por um drone no fundo de um vaso de pressão de um reator (foto: Divulgação/Tokyo Electric Power Co)

De fevereiro de 2022 a março de 2023, um robô nadador foi usado no reator nº 1 para fotografar a água de resfriamento que se acumulou no fundo do recipiente de contenção.

Três reatores da usina derreteram após terremoto e tsunami no Leste do Japão, em 2011. Estima-se que os restos de combustível nesses reatores em ruínas pesem um total de 880 toneladas.