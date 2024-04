Entenda o que são os "tubos de lava" dos vulcões

Tubos de lava são elementos geológicos onde há vulcões que preservam boa parte da história por serem abrigos naturais - (crédito: Stewart et al., 2024, PLOS ONE, CC-BY 4.0 ) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Os 'tubos de lava' são elementos geológicos encontrados em regiões vulcânicas. Eles são criados durante erupções vulcânicas, quando o magma quente flui pela superfície. À medida que a lava avança, sua camada externa se solidifica, formando uma crosta resistente. Enquanto isso, a parte líquida continua escorrendo por baixo, criando uma espécie de canal subterrâneo. Uma dessas formações, encontradas na Arábia Saudita, serviu de abrigo para humanos que pastoreavam gado, pelo menos, nos últimos sete mil anos. A descoberta foi descrita, na revista PLoS One.

Pesquisas na região norte da Arábia na última década destacaram diversos registros arqueológicos do holoceno, que teve início há cerca de 11.700 anos. No entanto, o cronograma das ocupações humanas e suas conexões no Oriente Médio permanecem mal compreendidos, principalmente devido à baixa preservação de restos orgânicos nas condições áridas da região.

Para contornar esse problema, Mathew Stewart, da Griffith University, na Austrália, e seus colegas concentraram as investigações em cavernas e outros ambientes subterrâneos onde materiais antigos são protegidos do sol, do vento e das mudanças de temperatura. Para o trabalho, eles analisaram um sítio arqueológico de um tubo de lava chamado "Umm Jirsan", localizado no campo vulcânico de Harrat Khaybar, na Arábia Saudita.

Dentro da formação estão artefatos, arte rupestre e restos esqueléticos que documentam ocupações humanas repetidas ao longo dos últimos sete mil anos. O tubo de lava parece ter sido um recurso importante para pastores, como evidenciado pela arte rupestre e ossos de animais representando ovinos e caprinos domesticados. A análise dos restos humanos revela um aumento da inclusão de cereais e frutas na dieta, possivelmente ligado à melhoria na agricultura em oásis na Idade do Bronze.

Os cientistas concluíram que Umm Jirsan provavelmente não era um lar permanente, mas sim um ponto de parada importante para pessoas viajando entre assentamentos oásis. Tubos de lava e outros abrigos naturais eram valiosos para comunidades que sobreviviam em um ambiente desafiador. Com mais investigações, os estudiosos acreditam que esses espaços poderão ser definidos como uma fonte-chave de informações arqueológicas sobre a história da ocupação humana na Arábia.