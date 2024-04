Chuva de meteoros relacionado ao cometa Halley será visível no Hemisfério Sul

Ativo entre esta sexta-feira (19/4) e 28 de maio, a chuva de meteoros Eta Aquáridas será protagonista do céu noturno. Também conhecida como Eta Aquarídeos, essa é uma das maiores do ano e considerada pela Agência Espacial norte-americana (Nasa) como um dos melhores eventos do tipo. Nesta semana, como o tempo tem colaborado com o mínimo de nuvens no céu, já é possível visualizar os meteoros no período da noite e madrugada. Em imagens feitas nesta madrugada de quinta-feira (18/4), no Rio Grande do Sul, é possível ver a queda dos meteoros.

Esses eventos ocorrem todos os anos basicamente nos mesmo período, quando a Terra passa pela trilha de detritos deixados pela passagem de corpos espaciais, normalmente cometas. Neste caso, os pedaços espaciais que interagem com a atmosfera terrestre em alta velocidade, tem origem no cometa 1P/Halley.

Segundo o professor e astrônomo Carlos Jung, do Observatório Heller & Jung, a Eta Aquáridas é uma das maiores a ser observada no hemisfério sul. O pico da chuva ocorrerá no dia 5 de maio. A previsão é para 50 meteoros por hora, cada um com uma velocidade média de 66 km/s. A luminosidade da Lua não atrapalhará a observação. Mas, o maior número de quedas de meteoros ocorrerá no dia 15 de abril.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins