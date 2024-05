Em vídeo, Nasa simula um "mergulho" dentro de buraco negro

Já pensou em mergulhar em um ecossistema fora da vida terrestre? A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) propôs um desafio a quem deseja fazer um "mergulho" dentro de um buraco negro. Para isso, o serviço divulgou um vídeo que simula a ação.

Segundo a Nasa, as imagens resumem pesquisas e recentes descobertas sobre os buracos negros. No vídeo, a massa do buraco negro simulado é de 4,3 milhões de sóis. A estrutura laranja que rodeia o buraco negro representa o gás quente e brilhante do seu disco de acreção (nome dado a estrutura formada por materiais difusos em movimento orbital ao redor de um corpo), onde a matéria que cai se acumula e espirala lentamente para dentro.

No interior do disco está um fino conjunto de anéis de fótons, que são imagens do disco produzidas pela luz que orbitou o buraco negro uma, ou mais vezes, antes de atingir a câmera. Durante a viagem, uma variedade de efeitos causados pela distorção gravitacional do espaço-tempo em torno do buraco negro e pela velocidade da câmara tornam-se cada vez mais aparentes.



Aos 42 segundos, a câmera cruza o horizonte de eventos, viajando cada vez mais perto da velocidade da luz. Devido à velocidade da câmara, todo o céu parece deslocar-se progressivamente para a frente, encolhendo diante dos nossos olhos. Depois de entrar no horizonte de eventos, a câmera seria destruída.

Confira: