Morre primeiro paciente a receber transplante de rim de porco

O primeiro paciente vivo a receber um transplante de rim de porco geneticamente modificado morreu pouco mais de um mês após a cirurgia, anunciou, neste sábado (11/5), o hospital americano Massachusetts General Hospital, que realizou o procedimento.

"O Mass General está profundamente triste com o falecimento repentino do Sr. Rick Slayman. Não temos nenhuma indicação de que tenha sido resultado de seu recente transplante", afirmou a unidade médica em comunicado.

Em comunicado, a família de Rick disse que está triste com a partida dele, mas feliz com a inspiração e esperança que ele pode proporcionar às pessoas que aguardam por um transplante. "Nossa família está profundamente triste com o falecimento repentino de nosso amado Rick, mas fica muito consolado saber que ele inspirou tantos. Milhões de pessoas em todo o mundo conheceram a história de Rick", disseram.

A família ainda ressaltou que após o transplante, Rick disse que uma das razões pelas quais ele se submeteu a esse procedimento foi para dar esperança às milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver. "Rick alcançou esse objetivo e sua esperança e otimismo durarão para sempre. Seu legado inspirará pacientes, pesquisadores e profissionais de saúde em todos os lugares. Nossa família pede privacidade respeitosa enquanto nos lembramos da bela alma de nosso amado Rick.”

Transplante

Richard Slayman, de 62 anos, foi o primeiro ser humano vivo a receber um rim de porco geneticamente modificado durante um transplante. A cirurgia inédita foi comandada pelo médico brasileiro Leonardo Riella.

Slayman foi diagnosticado com uma doença renal em estágio avançado, possui diabetes tipo 2, hipertensão e fazia diálise havia sete anos. Em 2018, o paciente chegou a receber um transplante de um rim de outra pessoa, mas após cinco anos, o órgão falhou e Richard voltou a depender de diálise.