Dermatite perioral: especialista explica condição que acomete Hailey Bieber

Conhecida pela beleza singular, a modelo e influenciadora digital Hailey Bieber, de 27 anos, apareceu no TikTok sem maquiagem e revelou para os seguidores que tem dermatite perioral. No vídeo publicado, a esposa de Justin Bieber aparece de cara lavada e explica sobre a condição que enfrenta desde os 19 anos de idade e que muitas vezes é confundido com acne por causar vermelhidão na pele.

"Gostaria de falar sobre a dermatite perioral, porque é algo que tenho desde os 19 ou 20 anos e sei que muitas outras pessoas também enfrentam e lutam com isso", disse a modelo.



A médica dermatologista Andréa Sampaio explica que a dermatite perioral é uma condição inflamatória. “Ela normalmente causa erupções avermelhadas na pele. Pode provocar lesões ao redor da boca, nariz e às vezes, ao redor dos olhos. As causas podem ser variadas, incluindo fatores como uso de irritantes tópicos, corticosteroides tópicos, infecções fúngicas ou bacterianas e desequilíbrios hormonais”, explica a médica.



Ainda na publicação, a modelo compartilhou como cuida da pele quando está com a reação ataca. Hailey explicou que primeiro aplica no rosto um creme de ácido azelaico, prescrito por um médico, durante a noite, que "realmente ajuda com a inflamação". "Durante o dia, eu uso algo chamado clindamicina, que também pode ser obtido com um dermatologista", continuou. "É um antibiótico tópico que ajuda a parar o crescimento de bactérias na pele".



A especialista por sua vez explica que as opções de tratamento incluem evitar certos produtos, como esteróides tópicos, e usar medicamentos tópicos prescritos, como antibióticos ou imunomoduladores. “Em alguns casos, pode ser necessário tratamento oral com antibióticos ou medicamentos anti-inflamatórios. É importante sempre consultar um dermatologista para um diagnóstico adequado e um plano de tratamento personalizado”, sugere a dra. Andréa Sampaio.



Ao final do vídeo, Hailey destacou que os únicos outros produtos que usa no meio de um surto de dermatite são protetor solar e o leite Glazing da sua marca porque é "super suave e ajuda a acalmar a pele". Após concluir a explicação, a modelo mostrou o rosto no dia seguinte de ter seguido as recomendações médicas.