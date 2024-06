Jovem nasceu com duas vaginas por condição extremamente rara

Uma menina nasceu com duas vaginas em uma condição extremamente rara. A modelo Anja Christoffersen, hoje com 25 anos, sofre de uma condição congênita na qual os tratos urinário, genital e digestivo convergem, deixando-a com uma única abertura na pélvis, onde deveria haver três.

A desfiguração chamada cloaca afeta uma em cada 50.000 meninas e significa que mulheres como Anja nascem com dois canais vaginais, bem como dois úteros, apesar da abertura única.

Em vídeos no TikTok, a jovem descreve o impacto devastador que a doença causou em seu corpo, incluindo 25 operações e problemas de incontinência, infecções do trato urinário e pneumonia ao longo da vida.

"Cresci com a crença de que poderia fazer tudo o que quisesse, apesar da minha condição congênita", disse ela em seu vídeo, acrescentando que sua avó e sua mãe lhe disseram que a doença não a definia desde muito jovem. Ela não precisa afetar sua qualidade de vida e os sonhos que você pode realizar".

Christoffersen agora é modelo, desfilando nas passarelas da Semana de Moda de Amsterdã. Ela também é ativista da causa e defende outras pessoas que sofrem da condição congênita.



As cirurgias

Sua primeira cirurgia foi realizada quase imediatamente após o nascimento, e os médicos realizaram uma colostomia e uma vesicostomia para criar aberturas na parede abdominal para permitir a passagem de fezes e urina.

Aos sete meses de idade, os médicos operaram sua pélvis, fazendo um corte até a coluna vertebral para separar os três tratos e criar os três orifícios padrão.

Desde então, ela passou por cerca de 24 cirurgias adicionais, incluindo para reconstruir a pélvis e lidar com problemas abdominais, entre outras.

A modelo também nasceu com um esôfago subdesenvolvido, o que significa que os alimentos não podiam chegar ao estômago. Uma conexão anormal entre a traqueia e o esôfago permitia que os alimentos entrassem nas vias aéreas. Tudo isso foi resolvido com cirurgias no nascimento.

"Quando eu era mais jovem, entrava e saía do hospital com infecções no peito e urinárias, constipação crônica, pois não tenho contrações intestinais naturais, mais exames médicos de imagem, tratamento e cirurgias. Com um ano de idade, comecei a fazer lavagens retais diárias para induzir contrações intestinais e me dar continência social. Caso contrário, meu intestino era como uma torneira aberta que fluía constantemente ou totalmente fechada e entupida. Mesmo com essas lavagens, eu ainda tinha acidentes na vida cotidiana", contou em um vídeo.

Ela também enfrenta dores crônicas e outros problemas contínuos relacionados aos sistemas intestinal, reprodutivo e urinário. Os médicos não sabem ao certo o que causa a anomalia cloacal, mas acredita-se que ela ocorra de forma aleatória.

As anormalidades cloacais podem causar incontinência e predisposição a infecções do trato urinário. Elas também podem causar constipação, obstrução intestinal e anormalidades na coluna vertebral. As anormalidades cloacais também podem fazer com que a urina volte para os rins, causando danos.

Podem ser detectadas por meio de ultrassom durante a gravidez, como foi o caso da Christoffersen, mas na maioria das vezes são diagnosticadas quando o bebê nasce.