Co-fundador da Oceangate diz que pode povoar Vênus "de forma segura"

Co-fundador da OceanGate, empresa responsável pelo "submarino" que implodiu em junho do ano passado e levou à morte cinco pessoas — durante uma viagem aos destroços do Titanic no fundo do oceano Atlântico —, Guillermo Söhnlein tem um novo projeto: levar pessoas a Vênus até 2050.

Söhnlein fundou a Oceangate em 2009 com Stockton Rush, uma das vítimas da implosão do Titan ano passado. O empresário, que deixou a companhia há mais de dez anos, agora monta uma comunidade de entusiastas de Vênus com objetivo de construir colônias humanas no planeta.

Em seu blog, Guillermo afirma que ele e seus seguidores poderiam "embarcar na nossa jornada Venusiana HOJE ... e fazê-la de maneira segura e de forma econômica".

O planeta, porém, apresenta obstáculos inúmeros para a vida humana. Descrito como "infernal", a temperatura de Vênus excede os 464°C e sua pressão equivale à registrada 914m acima do nível do mar terrestre.

Para Söhnlein, o plano não é pousar na superfície do planeta, mas sim que os humanos vivam em cidades flutuantes a cerca de 50 km da superfície.



Acerca das nuvens de ácido sulfúrico presentes em Vênus, o empresário diz que esses problemas podem ser superados com aparatos para respiração e materiais resistentes a ácidos.

Em seu blog Humans2Venus ("Humanos para Vênus"), Söhnlein disse em abril que Vênus apresenta uma melhor perspectiva para a vida humana do que Marte — foco da Nasa e da SpaceX.

"A realidade é que Vénus está muito mais próximo da Terra e tem uma órbita muito mais semelhante, o que o torna muito mais acessível do que Marte (custo mais baixo, janelas de voo mais frequentes, tempos de trânsito mais curtos, maior segurança, etc.)", escreveu ele.

Além disso, o empresário afirmou que mandar humanos para Vênus antes de Marte poderia ser uma oportunidade para desenvolver capacidades para criar uma comunidade marciana.

Apesar de ter saído da Oceangate em 2013 e ter dito em uma entrevista para a Times Radio no ano passado que não esteve envolvido no desenvolvimento do Titan propriamente dito, a associação de Söhnlein com a empresa pode ser um impedimento para seus planos. A Oceangate foi totalmente desacreditada depois da implosão do Titan.

"Esqueça a Oceangate. Esqueça o Titan. Esqueça o Stockton. A humanidade pode estar à beira de um grande avanço e não aproveitar, porque nós, como espécie, vamos ser desligados e empurrados de volta para o status quo. (Enviar humanos para Vênus) é uma aspiração, mas penso que seja muito executável até 2050", afirmou ele no ano passado para o portal Business Insider.