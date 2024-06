Enigma em Marte: rocha misteriosa intriga cientistas da Nasa

Um rochedo de tom bem mais claro do que o normalmente encontrado em Marte intriga os cientistas da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos. O robô Perseverance encontrou a pedra em uma região chamada Monte Washburn, dentro da Cratera Jezero, e a expectativa dos pesquisadores é que possa fornecer pistas sobre os processos geológicos antigos que ajudaram a moldar a superfície marciana.

“A diversidade de texturas e composições no Monte Washburn foi uma descoberta empolgante para a equipe, já que essas rochas representam uma miscelânea de estruturas geológicas trazidas da borda da cratera e potencialmente de locais ainda mais distantes”, disse Brad Garczynski, um dos pesquisadores responsáveis, em um comunicado. “Mas entre todas essas rochas diferentes, havia uma que realmente chamou nossa atenção.”

Com uma cor bem mais clara, o pedregulho se destaca dos mais escuros que o cercam e recebeu o apelido de "Atoko Point" (foto: Nasa/JPL-Caltech )

A rocha mede 45cm de largura por 35cm de altura. Com uma cor bem mais clara, o pedregulho se destaca dos mais escuros que o cercam e recebeu o apelido de “Atoko Point” em referência a uma formação similar no Grand Canyon. “Em termos de tamanho, forma e arranjo de seus grãos minerais e cristais – e potencialmente sua composição química — Atoko Point está em uma categoria própria”, diz o comunicado da Nasa.

Mapa mostra a trajetória do Perseverance entre 21 de janeiro e 11 de junho. Pontos brancos indicam onde o rover parou após completar uma travessia ao lado do canal fluvial Neretva Vallis. A linha azul claro indica a rota do rover dentro do canal (foto: Nasa/JPL-Caltech/University of Arizona)

Usando seus instrumentos SuperCam e Mastcam-Z, o Perseverance conseguiu determinar que a rocha é composta pelos minerais piroxênio e feldspato. No entanto, a forma como ela chegou ao Monte Washburn, cercada por rochas de composição totalmente diferente, ainda é incerta.

Uma das mais teorias dos cientistas da Nasa é de que a rocha tenha sido transportada para sua localização atual por um rio que fluía pela superfície marciana no passado distante. “De qualquer forma, a equipe acredita que, embora Atoko seja o primeiro desse tipo que eles viram, não será o último”, continua o comunicado.