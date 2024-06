Alinhamento dos planetas será visível em todo o Brasil neste sábado (29/6)

O melhor horário para observar o alinhamento será pouco antes do amanhecer. A olho nu, ele será visível próximo do horizonte na direção leste - (crédito: Observatório de Astronomia da Unesp/Stellarium)

Neste sábado (29/6), Saturno, Marte, Júpiter e a Lua estarão alinhados no céu por volta das 6h45 da manhã, no horário de Brasília. O fenômeno, conhecido como alinhamento de planetas ou conjunção planetária, será visível em todo o Brasil. Porém, as orientações para assistir o fenômeno diferem entre as diferentes regiões do país.

Uma conjunção ocorre quando dois ou mais corpos celestes aparecem "alinhados" no céu. Em uma ilusão de ótica, os astros parecem formar uma linha reta, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância.

No fenômeno deste sábado, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno estarão visíveis a olho nu — sendo que Saturno, Marte e Júpiter estarão alinhados também com a Lua. Urano estaria entre Marte e Júpiter, mas não será visível a olho nu.

O melhor horário para observar o alinhamento será pouco antes do amanhecer. A olho nu, ele será visível próximo do horizonte na direção leste.

O ideal é buscar um local sem obstáculos bloqueando a visão do horizonte, de preferência longe dos grandes centros, onde o excesso de luzes pode atrapalhar a visualização do céu.

Como o Brasil é um país com dimensões continentais, cada região possui uma peculiaridade para observação do fenômeno. Confira a seguir dicas para ver a conjunção planetária nas cinco regiões brasileiras:

Nordeste

A maioria das praias da região Nordeste está virada para leste, o que torna a região um dos melhores lugares para quem quiser apreciar o fenômeno.

Norte e Centro-Oeste

Quem está no Norte ou Centro-Oeste, em regiões que não compartilham o horário de Brasília, deve se preparar um pouco mais cedo para assistir ao fenômeno. No horário do Amazonas, ele ocorrerá por volta das 5h45 e no Acre por volta das 4h45.

Sudeste

Em cidades cheias de prédios, como São Paulo, é preciso se programar para estar em um local bem alto, com um campo de visão amplo, sem construções na frente. O ideal é procurar locais mais distantes dos grandes centros, pois o excesso de luz pode dificultar a visão do céu noturno.

Sul

A orla da região sul, por estar virada para leste, terá visão privilegiada do evento.