Arraia que engravidou "sozinha" morre em razão de doença reprodutiva

Arraia Charlotte vivia junto com tubarões em aquário na Carolina do Norte - (crédito: Reprodução/Aquarium & Shark Lab Team ECCO)

Charlotte, a arraia que surpreendeu o mundo ao aparecer grávida de quatro filhotes mesmo sem dividir o aquário com machos da sua espécie, morreu no domingo (30/6) em decorrência de uma doença no sistema reprodutivo. A notícia foi dada em comunicado do Aquarium & Shark Lab Team ECCO, na Carolina do Norte, Estados Unidos, onde o animal vivia.

Segundo o aquário, Charlotte desenvolveu uma doença reprodutiva rara e perdeu os filhotes em decorrência da condição. Em comunicado, o local destacou que a investigação do caso era limitada, já que o que aconteceu com a arraia não tem precedentes. “As descobertas são verdadeiramente um desenvolvimento médico triste e inesperado”, escreveu o Team ECCO.

Arraia Charlotte vivia junto com tubarões em aquário na Carolina do Norte (foto: Reprodução/Aquarium &Shark Lab Team ECCO)

O anúncio da gravidez de Charlotte foi feito em 6 de fevereiro deste ano e gerou especulações sobre a origem da gestação. Isso porque ela não tinha contato com um macho da mesma espécie há oito anos. Charlotte dividia o tanque com tubarões, o que deu início às teorias sobre um hibridismo entre as duas espécies.

Outra hipótese, a mais difundida entre os especialistas do aquário, é a de que a gestação ocorreu por um processo chamado partenogênese, um tipo incomum de reprodução em que o embrião se desenvolve a partir do óvulo, sem a ocorrência de uma fecundação.