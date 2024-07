5 receitas de sopas cremosas para se aquecer

Se você procura por conforto e calor nos dias frios, não há nada como uma boa sopa cremosa. Isso porque essas receitas não só aquecem o corpo, mas também são uma verdadeira festa para o paladar. Abaixo, separamos 5 receitas deliciosas para você testar em casa e se aquecer nesta temporada de inverno. Confira!

Sopa cremosa de milho-verde

Ingredientes

500 ml de caldo de galinha

1 cebola descascada e picada

500 ml de leite desnatado

2 colheres de sopa de manteiga

1/5 xícara de chá de milho-verde

1 colher de sopa de amido de milho

2 gemas de ovo peneiradas

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque metade do milho-verde e o caldo de galinha. Bata até obter uma consistência homogênea. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Junte a mistura batida no liquidificador, o amido de milho, o leite, as gemas e o restante do milho-verde. Leve ao fogo médio até obter uma sopa cremosa. Desligue o fogo, tempere com sal e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.

Sopa de batata e cenoura

Ingredientes

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

400 g de batata descascada e picada

descascada e picada 300 g de cenoura descascada e picada

1 l de caldo de legumes

200 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as batatas e as cenouras e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legume e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo e devolva para a panela. Junte o creme de leite e leve novamente ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Salpique com salsinha e sirva em seguida.

Sopa de tomate com frango

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

300 g de tomate cortado em cubos e sem sementes

395 g de milho-verde

395 g de ervilha

500 g de peito de frango, cozido, desossado e desfiado

100 g de bacon picado e frito

1/2 xícara de creme de leite

1 xícara de chá de caldo de galinha

Sal, pimenta-do-reino branca moída e cominho a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cebola, o tomate, o alho e o caldo de galinha e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela, adicione o milho-verde, a ervilha, o creme de leite, o frango desfiado e o bacon. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma sopa cremosa. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino branca e cominho. Sirva em seguida.

Sopa de brócolis (Imagem: etorres | Shutterstock)

Sopa de brócolis

Ingredientes

500 g de floretes de brócolis

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 1/2 l de água

2 colheres de sopa de azeite

200 g de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis, a água, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Acrescente o creme de leite e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Sopa de rabanete

Ingredientes

3 rabanetes higienizados e com as folhas separadas do talo

1 batata descascada e cortada em cubos

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 cenoura descascada e picada

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque metade do rabanete, a batata, o alho e a cebola e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e bata no liquidificador até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura novamente na panela, regue com azeite e leve ao fogo médio. Junte o restante do rabanete e a cenoura e cozinhe até os legumes ficarem macios. Por último, coloque as folhas de rabanete e tempere com sal. Desligue o fogo e sirva em seguida.