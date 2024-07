5 receitas ricas em fibras para aumentar a saciedade

As fibras estão presentes em vegetais, grãos e frutas e pertencem ao grupo de carboidratos que não são digeridos pelo organismo. No entanto, o seu consumo diário faz toda a diferença na alimentação e é essencial para o funcionamento adequado do corpo, principalmente para quem está de dieta e/ou deseja regular as funções intestinais.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

Considerando isso, selecionamos 5 receitas saborosas e práticas com alimentos ricos em fibras para você. Veja!

Creme de abacate com hortelã

Ingredientes

200 g de polpa de abacate

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 batata descascada e picada

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 colher de chá de azeite de oliva

Folhas de hortelã e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione o abacate, as batatas e o caldo de legumes e, em fogo baixo, cozinhe até as batatas até ficarem macias. Desligue o fogo, espere amornar, transfira para um liquidificador, acrescente as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e sirva em seguida.

Bolo de beterraba com uva-passa e aveia

Ingredientes

150 g de flocos de aveia

2 beterrabas descascadas e picadas

descascadas e picadas 3 ovos

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

Suco de 1 limão

5 colheres de sopa de açúcar de coco

100 ml de água

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Uva-passa a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, o suco de limão, o sal e o açúcar de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha em um recipiente, adicione a aveia e misture bem. Reserve. Novamente no liquidificador, coloque as beterrabas e a água e bata até ficar homogêneo. Junte a mistura com os outros ingredientes e mexa bem.

Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Depois, transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e disponha a uva-passa sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de abóbora com quinoa (Imagem: rodrigobark | Shutterstock)

Quibe de abóbora com quinoa

Ingredientes

200 g de abóbora descascada e picada

descascada e picada 200 g de queijo cottage picado

2 xícaras de chá de quinoa cozida

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a abóbora, acrescente um pouco de água, o suficiente para cobrir parte da abóbora, e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Com a ajuda de um garfo, amasse a abóbora até obter um purê. Acrescente a quinoa e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha metade da massa de abóbora, cubra com o queijo cottage e finalize com o restante da massa de abóbora. Leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar. Sirva em seguida.

Pão integral de linhaça

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 colher de sopa de fermento biológico

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 1/4 de xícara de chá de água morna

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, a farinha de linhaça, o fermento, o sal e o açúcar. Adicione o azeite e a água morna, mexendo até formar uma massa homogênea. Em uma superfície lisa e limpa, sove a massa até ficar elástica e deixe-a descansar, coberta, por 1 hora. Modele a massa como desejar e coloque-a em uma forma untada com azeite, deixando descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Deixe esfriar. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia e banana

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

2 bananas amassadas

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1 ovo

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

em pó 1 colher de chá de extrato de baunilha

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes, exceto o azeite, até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo baixo, despeje porções da massa e cozinhe até que bolhas apareçam na superfície. Vire as panquecas e cozinhe até dourar. Sirva em seguida.