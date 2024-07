A língua mais ameaçada do mundo que tem apenas uma pessoa fluente

A última falante fluente, Ouma Katrina Esau, com a Dr. Kerry Jones e Johanna Koper - (crédito: Divulgação/Paul Weinberg /Bibliotecas da Universidade da Cidade do Cabo via Khomani Hugh Brody Archive)

N|uu é uma das línguas mais ameaçadas do mundo. Com apenas um falante fluente vivo, a língua é original do sul da África e é falada pela comunidade San, também conhecida como Bushmen. A chegada do Império Britânico ao continente africano no século XIX contribuiu para o risco de extinção do N|uu.

“As pessoas costumavam se mover por toda aquela região entre a África do Sul, Namíbia e Botsuana o tempo todo. Então, de repente, essas pessoas vieram e começaram a colocar cercas e dizer que você tinha que ter identificação e passaportes. Este foi o começo da ruína de certa forma, porque começou a separar as pessoas. Suas famílias foram divididas”, explica a linguista Kerry Jones, em comunicado enviado ao portal de divulgação científica IFL Science.



Acreditava-se que a língua tinha sido extinta no final do século 20. No entanto, por meio do trabalho do sociolinguista Nigel Crawhall e da Organização das Nações Unidas (ONU), na década de 1990, cerca de 25 falantes da comunidade Khomani revelaram que tinham alguma competência no N|uu.

“Tínhamos essas pessoas idosas que vinham à frente dizendo, 'olha, eu vou morrer logo de qualquer jeito, então está tudo bem. Vou deixar você saber: eu não sou realmente mestiça, eu sou san. E eu posso provar isso porque eu ainda consigo falar a língua.' A língua se tornou a chave para provar sua identidade", relatou a linguista Kerry.



Infelizmente, essas pessoas eram idosas e faleceram. Em dezembro de 2021, o penúltimo falante de N|uu morreu, deixando apenas uma pessoa fluente da língua: Ouma Katrina Esau. Ela ajudou a criar um dicionário digital do N|uu. O projeto, que está em andamento há 20 anos, é um repositório de informações que manterão a língua viva.