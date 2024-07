6 sobremesas com frutas para incluir na dieta

As sobremesas são ótimas opções para saciar aquela vontade de comer um docinho! E a boa notícia é que quem está de dieta também pode matar o desejo com um doce fitness. Para isso, basta fazer algumas adaptações simples, como utilizar frutas nas receitas. A seguir, confira como preparar algumas opções deliciosas!

Sorvete de banana

Ingredientes

3 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque as bananas e leve ao congelador por 2 horas. Depois, transfira para um liquidificador, adicione o leite e a pasta de amendoim e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em um recipiente e leve novamente ao congelador até o momento de servir.

Pera caramelizada

Ingredientes

3 peras higienizadas, partidas ao meio e sem sementes

4 colheres de sopa açúcar demerara

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em um prato, coloque as peras e, sobre cada uma delas, coloque o açúcar. Salpique com canela e leve ao micro-ondas por 5 minutos. Retire do micro-ondas, espere esfriar e sirva em seguida.

Trufa de chocolate com tâmara

Ingredientes

4 colheres de sopa de amêndoas

6 tâmaras sem caroço

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de café de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as amêndoas, as tâmaras e o cacau em pó e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione a essência de baunilha e misture para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e disponha sobre um refratário. Repita o processo com toda a massa e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Musse de limão (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Musse de limão

Ingredientes

200 ml de leite de coco

250 ml de leite em pó desnatado

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de adoçante

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as raspas de limão, e bata por 5 minutos. Em seguida, distribua a musse em taças e finalize com as raspas de limão. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.

Crumble de maçã

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de farelo de aveia

1 colher de chá de canela em pó

de canela em pó 1 colher de sopa de açúcar de coco

1 colher de café de margarina

1 maçã picada e sem sementes

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, o farelo de aveia, metade da canela, metade do açúcar de coco e a margarina e misture até obter uma farofa. Reserve. Em uma assadeira pequena, coloque a maçã e o restante do açúcar de coco e da canela e mexa para incorporar. Cubra com a farofa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pudim de coco com calda de frutas vermelhas

Ingredientes

20 g de gelatina em pó sem sabor e hidratada

500 ml de leite desnatado

200 g de creme de leite light

light 200 ml de leite de coco

100 g de coco ralado

5 colheres de sopa de xilitol

1 xícara de chá de frutas vermelhas

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o leite de coco, o creme de leite, o coco ralado e a gelatina e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma forma de pudim de silicone e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em uma panela, coloque o xilitol, as frutas vermelhas, o açúcar de coco e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda grossa. Desligue o fogo e espere esfriar. Depois, retire o pudim da geladeira, desenforme com cuidado e cubra com a calda. Sirva em seguida.