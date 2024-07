Vape: irmãs de 19 e 17 anos têm colapso no pulmão por uso de cigarro eletrônico

Tazmin e Kyla Blight tiveram problemas por causa do uso do cigarro eletrônico - (crédito: Reprodução/Facebook @/tazmin.blight)

Conhecidos como "vape", os cigarros eletrônicos foram responsáveis pelo colapso nos pulmões das britânicas Tazmin, de 19 anos, e Kyla Blight, de 17. Irmãs, as duas são viciadas no dispositivo.

A irmã mais velha foi levada ao hospital após sentir uma dor no peito. Tazmin foi, inicialmente, diagnosticada com um desconforto digestivo. No entanto, os médicos constataram ter ocorrido um estouro em uma bolsa de ar formada no pulmão dela. Isso, ainda de acordo com os médicos, causou o colapso no órgão.

O pai de Tazmin e Kyla, Mark Blight, falou sobre a relação das filhas com o cigarro eletrônico. Tazmin, que começou com o vício aos 13 anos, fumava o equivalente a 50 cigarros por dia.

No mês passado, a irmã Kyla também havia sido internada por sofrer um colapso pulmonar. Ela tragava a fumaça do dispositivo 4 mil vezes por semana. “Um pesadelo absoluto. É simplesmente horrível, ainda estou em choque”, lamentou Mark Blight, pai das garotas, em entrevista ao Good Morning Britain.